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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1483148414851486
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:39

  Vorlon написав:Flamingo
Что-то путаете наверное. Ибо вчера ещё был.

Сорри нашел. Оно вынесено по другому разделу
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:42

  serzh написав:Господа, прошу помощи клуба!
После введения Авалем комиссии на р2р у меня встала проблема вывода депозитов моно в кэш без комиса.
Подскажите, что можно использовать из следующего скудного набора банков, присутствующих в моем небольшом городе:
Приват, А-банк, Ощад, Агриколь, Укрсиб.
Есть вариант перечислять на Зеленую А-банка и выходить через депо (есть старые столбики), но хотелось бы оперативнее.
Можно в личку.
Заранее благодарен.


Спасибо всем ответившим.
Однако Wolfenstein правильно написал - аваль ввел комиссию только на исходящий р2р, входящие остались бесплатными. Видать я эту новость на сайте аваля невнимательно прочитал.
Вывод уже протестил - заходит в теч. неск. секунд.
Еще раз всем спасибо - узнал другие способы вывода (может пригодится).
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Что-то путаете наверное. Ибо вчера ещё был.

Сорри нашел. Оно вынесено по другому разделу

по какому? чего-то не могу найти :cry:
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:15

Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:35

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Что-то путаете наверное. Ибо вчера ещё был.

Сорри нашел. Оно вынесено по другому разделу

по какому? чего-то не могу найти :cry:

Тут
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:58

Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:18

  novichok написав:Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?

Кешбэк не начисляется при использовании Покупки частями. Других ограничений не нашел.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:23

  Vorlon написав:Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...

Понимаете оно то все логично, если бы не одно но... Я не могу доказать это скрином, но при самой первой загрузке этого раздела его содержание было другим. В частности не было подраздела "лояльность", а было что типа "открытие депо" и инфа о кишмише была в нем. А в разделе "пополнение" не было ни слова. Можете мне не верить, но я не был пьян или под воздействием чего либо. После вашего первого сообщения я опять загрузил раздел и увидел уже нынешний текст. Что это было не могу пояснить. Уже даже согласен на временное помутнение моего рассудка, но могу поклясться всем святым, что текст изначально был иным.
Flamingo
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  #<1 ... 1483148414851486
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