Сорри нашел. Оно вынесено по другому разделу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:39
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:42
Спасибо всем ответившим.
Однако Wolfenstein правильно написал - аваль ввел комиссию только на исходящий р2р, входящие остались бесплатными. Видать я эту новость на сайте аваля невнимательно прочитал.
Вывод уже протестил - заходит в теч. неск. секунд.
Еще раз всем спасибо - узнал другие способы вывода (может пригодится).
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:15
Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:35
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:58
Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:18
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:23
Понимаете оно то все логично, если бы не одно но... Я не могу доказать это скрином, но при самой первой загрузке этого раздела его содержание было другим. В частности не было подраздела "лояльность", а было что типа "открытие депо" и инфа о кишмише была в нем. А в разделе "пополнение" не было ни слова. Можете мне не верить, но я не был пьян или под воздействием чего либо. После вашего первого сообщения я опять загрузил раздел и увидел уже нынешний текст. Что это было не могу пояснить. Уже даже согласен на временное помутнение моего рассудка, но могу поклясться всем святым, что текст изначально был иным.
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