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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:39
Vorlon написав:Flamingo
Что-то путаете наверное. Ибо вчера ещё был.
Сорри нашел. Оно вынесено по другому разделу
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Flamingo
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Додано: Суб 07 вер, 2019 12:42
serzh написав:
Господа, прошу помощи клуба!
После введения Авалем комиссии на р2р у меня встала проблема вывода депозитов моно в кэш без комиса.
Подскажите, что можно использовать из следующего скудного набора банков, присутствующих в моем небольшом городе:
Приват, А-банк, Ощад, Агриколь, Укрсиб.
Есть вариант перечислять на Зеленую А-банка и выходить через депо (есть старые столбики), но хотелось бы оперативнее.
Можно в личку.
Заранее благодарен.
Спасибо всем ответившим.
Однако Wolfenstein правильно написал - аваль ввел комиссию только на исходящий р2р, входящие остались бесплатными. Видать я эту новость на сайте аваля невнимательно прочитал.
Вывод уже протестил - заходит в теч. неск. секунд.
Еще раз всем спасибо - узнал другие способы вывода (может пригодится).
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serzh
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:15
Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?
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novichok
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:58
Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...
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Vorlon
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:18
novichok написав:
Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?
Кешбэк не начисляется при использовании Покупки частями. Других ограничений не нашел.
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Bosstone
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:23
Vorlon написав:
Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...
Понимаете оно то все логично, если бы не одно но... Я не могу доказать это скрином, но при самой первой загрузке этого раздела его содержание было другим. В частности не было подраздела "лояльность", а было что типа "открытие депо" и инфа о кишмише была в нем. А в разделе "пополнение" не было ни слова. Можете мне не верить, но я не был пьян или под воздействием чего либо. После вашего первого сообщения я опять загрузил раздел и увидел уже нынешний текст. Что это было не могу пояснить. Уже даже согласен на временное помутнение моего рассудка, но могу поклясться всем святым, что текст изначально был иным.
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Flamingo
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:02
Flamingo написав: Vorlon написав:
Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...
Понимаете оно то все логично, если бы не одно но... Я не могу доказать это скрином, но при самой первой загрузке этого раздела его содержание было другим. В частности не было подраздела "лояльность", а было что типа "открытие депо" и инфа о кишмише была в нем. А в разделе "пополнение" не было ни слова. Можете мне не верить, но я не был пьян или под воздействием чего либо. После вашего первого сообщения я опять загрузил раздел и увидел уже нынешний текст. Что это было не могу пояснить. Уже даже согласен на временное помутнение моего рассудка, но могу поклясться всем святым, что текст изначально был иным.
Коллеги, а как правильно сделать пополнение вклада чтобы претендовать на эти 0,6% лояльности:
- переводом с текущего/карточного счета по реквизитам из другого банка на открытый депозит;
или
- сразу пополнить с карты другого банка введя её номер?!?
и когда Моно зачисляет эти 0,6% по лояльности? или это все происходит сразу при пополнении?PS:
стыдно признаться, но наоткрывал депозитов с карты Моно, предварительно зачисляя средства из других банков и бонусом по лояльности не пользовался
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Lost
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:31
Lost написав:
Коллеги, а как правильно сделать пополнение вклада чтобы претендовать на эти 0,6% лояльности:
- переводом с текущего/карточного счета по реквизитам из другого банка на открытый депозит;
или
- сразу пополнить с карты другого банка введя её номер?!?
и когда Моно зачисляет эти 0,6% по лояльности? или это все происходит сразу при пополнении?
Первый пункт правильный. Только пополнять депо от полугода и больше. На короткие не распространяется.
Кэшбек начисляется на счет кэшбека сразу как СЭП зайдет в Моно
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Flamingo
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