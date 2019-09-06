Flamingo написав:

Vorlon написав: Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю... Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...

Понимаете оно то все логично, если бы не одно но... Я не могу доказать это скрином, но при самой первой загрузке этого раздела его содержание было другим. В частности не было подраздела "лояльность", а было что типа "открытие депо" и инфа о кишмише была в нем. А в разделе "пополнение" не было ни слова. Можете мне не верить, но я не был пьян или под воздействием чего либо. После вашего первого сообщения я опять загрузил раздел и увидел уже нынешний текст. Что это было не могу пояснить. Уже даже согласен на временное помутнение моего рассудка, но могу поклясться всем святым, что текст изначально был иным.