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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:10
Flamingo написав:
Только пополнять депо от полугода и больше. На короткие не распространяется.
Не пробовал, но судя по тексту, от 4 месяцев должно быть...
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Vorlon
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Додано: Суб 07 вер, 2019 19:14
Flamingo написав: Vorlon написав:
Коллеги, всё логично - в разделе депозитов. Именно там я сразу и нашёл! Где вы искали - не понимаю...
Понимаете оно то все логично, если бы не одно но... Я не могу доказать это скрином, но при самой первой загрузке этого раздела его содержание было другим. В частности не было подраздела "лояльность", а было что типа "открытие депо" и инфа о кишмише была в нем. А в разделе "пополнение" не было ни слова. Можете мне не верить, но я не был пьян или под воздействием чего либо. После вашего первого сообщения я опять загрузил раздел и увидел уже нынешний текст. Что это было не могу пояснить. Уже даже согласен на временное помутнение моего рассудка, но могу поклясться всем святым, что текст изначально был иным.
Оставьте святых про запас на другой раз. Подтверждаю ,у меня так же. Узнал про это дело только прочитав здесь.
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Дядя Дима
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Додано: Суб 07 вер, 2019 19:55
А доказывать, что пополнение было с комиссом надо?
Пополнял с форварда (бесплатно) депо на пол года - кишмиша нет.
Писать в поддержку? Или скажут - какие ваши доказательства?
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Alpha1251
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novichok
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:16
Vorlon написав: Flamingo написав:
Только пополнять депо от полугода и больше. На короткие не распространяется.
Не пробовал, но судя по тексту, от 4 месяцев должно быть...
Да Вы правы, я просто не совсем в теме на какие сроки Моня привлекает депо - думал классически 1-3-6 месяцев. Оказывается есть и промежуточные варианты. Спасибо что поправили
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Flamingo
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:20
novichok написав:
Переписка со службой поддержки в начале недели...
На практике - СЭП подпадает. Да и текст в приложухе свидетельствует противоположное что написали Вам в чате
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Flamingo
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