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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1485148614871488
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:41

  Alpha1251 написав:А доказывать, что пополнение было с комиссом надо?

Пополнял с форварда (бесплатно) депо на пол года - кишмиша нет.
Писать в поддержку? Или скажут - какие ваши доказательства?

Во время бета-тестирования депозитов был составлен исчерпывающий список банков, берущих комиссию при переводе денег. Теперь за открытие или пополнение депозита кэшбек начисляют только тем, кто платит комиссию. Остальные в пролете. Это уже год примерно так. Если написать в поддержку, то попросят доказательства комиссии.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:34

  Maksi2 написав:
  yama написав:что то я не понял эту схему... Она верная?

Верная.

Что бы получить новый грейс период нужно погасить всю задолженность и выйти в плюс или ноль, тут же нарисовано что грейс наступает с непогашенной задолженностью? Разве так можно ?
Получаеться только затраты прошлого месяца нужо погасить в этом, а затраты этого месяца можно гасить уже в следующем? Я в шоке я дважды переспрашивал раз в привате раз в моно всегда мне говорили чтотновый грейс период начинаеться с ммента полного погашения как только счет уйдет в плюс.
Востаннє редагувалось yama в Нед 08 вер, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:44

  yama написав:Что бы получить новый грейс период нужно погасить всю задолженность и выйти в плюс ил ноль, тут же нарисовано что грейс наступает с непогашенной задолженностью

Схема правильна, ваші уявлення про роботу грейсу - ні.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 00:24

Понял с трудом ,открыл для себя америку, просто для меня было трудно понять что дата получения нового долга и его статус не влияет на страрый . И новый долг дают на тех же условиях даже если стрый не погашен. А старый долг можно погасить уже после получения новых "денег" в долг:). Для меня это как бы странно , но что ж я ооочень доволен что таки с трудом, но поверил в эту картинку....
Я ж то всегда гасил все долги возникшие на протяжнии двух месяцев в конце второго. Оказываеться достаточно только долги первого месяца - спасибо открытие. Стыдно но факт. :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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