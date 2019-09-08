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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1485148614871488 Додано: Нед 08 вер, 2019 21:41 Alpha1251 написав: А доказывать, что пополнение было с комиссом надо?



Пополнял с форварда (бесплатно) депо на пол года - кишмиша нет.

Писать в поддержку? Или скажут - какие ваши доказательства? А доказывать, что пополнение было с комиссом надо?Пополнял с форварда (бесплатно) депо на пол года - кишмиша нет.Писать в поддержку? Или скажут - какие ваши доказательства?

Во время бета-тестирования депозитов был составлен исчерпывающий список банков, берущих комиссию при переводе денег. Теперь за открытие или пополнение депозита кэшбек начисляют только тем, кто платит комиссию. Остальные в пролете. Это уже год примерно так. Если написать в поддержку, то попросят доказательства комиссии. Во время бета-тестирования депозитов был составлен исчерпывающий список банков, берущих комиссию при переводе денег. Теперь за открытие или пополнение депозита кэшбек начисляют только тем, кто платит комиссию. Остальные в пролете. Это уже год примерно так. Если написать в поддержку, то попросят доказательства комиссии. evgenkh

Повідомлень: 127 З нами з: 20.06.16 Подякував: 154 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2019 23:34 Maksi2 написав: yama написав: что то я не понял эту схему... Она верная? что то я не понял эту схему... Она верная?

Верная. Верная.

Что бы получить новый грейс период нужно погасить всю задолженность и выйти в плюс или ноль, тут же нарисовано что грейс наступает с непогашенной задолженностью? Разве так можно ?

Получаеться только затраты прошлого месяца нужо погасить в этом, а затраты этого месяца можно гасить уже в следующем? Я в шоке я дважды переспрашивал раз в привате раз в моно всегда мне говорили чтотновый грейс период начинаеться с ммента полного погашения как только счет уйдет в плюс. Что бы получить новый грейс период нужно погасить всю задолженность и выйти в плюс или ноль, тут же нарисовано что грейс наступает с непогашенной задолженностью? Разве так можно ?Получаеться только затраты прошлого месяца нужо погасить в этом, а затраты этого месяца можно гасить уже в следующем? Я в шоке я дважды переспрашивал раз в привате раз в моно всегда мне говорили чтотновый грейс период начинаеться с ммента полного погашения как только счет уйдет в плюс. Востаннє редагувалось yama в Нед 08 вер, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз. Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1273 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2181 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2019 23:44 yama написав: Что бы получить новый грейс период нужно погасить всю задолженность и выйти в плюс ил ноль, тут же нарисовано что грейс наступает с непогашенной задолженностью Что бы получить новый грейс период нужно погасить всю задолженность и выйти в плюс ил ноль, тут же нарисовано что грейс наступает с непогашенной задолженностью

Схема правильна, ваші уявлення про роботу грейсу - ні. Схема правильна, ваші уявлення про роботу грейсу - ні. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3501 З нами з: 18.08.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 00:24

Я ж то всегда гасил все долги возникшие на протяжнии двух месяцев в конце второго. Оказываеться достаточно только долги первого месяца - спасибо открытие. Стыдно но факт. Понял с трудом ,открыл для себя америку, просто для меня было трудно понять что дата получения нового долга и его статус не влияет на страрый . И новый долг дают на тех же условиях даже если стрый не погашен. А старый долг можно погасить уже после получения новых "денег" в долг:). Для меня это как бы странно , но что ж я ооочень доволен что таки с трудом, но поверил в эту картинку....Я ж то всегда гасил все долги возникшие на протяжнии двух месяцев в конце второго. Оказываеться достаточно только долги первого месяца - спасибо открытие. Стыдно но факт. Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1273 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2181 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1485148614871488 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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