Додано: Пон 09 вер, 2019 00:24

Понял с трудом ,открыл для себя америку, просто для меня было трудно понять что дата получения нового долга и его статус не влияет на страрый . И новый долг дают на тех же условиях даже если стрый не погашен. А старый долг можно погасить уже после получения новых "денег" в долг:). Для меня это как бы странно , но что ж я ооочень доволен что таки с трудом, но поверил в эту картинку....Я ж то всегда гасил все долги возникшие на протяжнии двух месяцев в конце второго. Оказываеться достаточно только долги первого месяца - спасибо открытие. Стыдно но факт.