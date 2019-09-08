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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 18:57
Flamingo
novichok написав: Flamingo написав: novichok написав:
Переписка со службой поддержки в начале недели...
На практике - СЭП подпадает. Да и текст в приложухе свидетельствует противоположное что написали Вам в чате
попробую пополниться в понедельник.
прав.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:00
novichok
Вы серьёзно допускали мысль, что будет иначе?
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