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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1486148714881489
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:57

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Переписка со службой поддержки в начале недели...

На практике - СЭП подпадает. Да и текст в приложухе свидетельствует противоположное что написали Вам в чате

попробую пополниться в понедельник.


Flamingo прав.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:00

novichok
Вы серьёзно допускали мысль, что будет иначе?
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