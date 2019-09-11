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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 18:57
Flamingo
novichok написав: Flamingo написав: novichok написав:
Переписка со службой поддержки в начале недели...
На практике - СЭП подпадает. Да и текст в приложухе свидетельствует противоположное что написали Вам в чате
попробую пополниться в понедельник.
прав.
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novichok
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:00
novichok
Вы серьёзно допускали мысль, что будет иначе?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:48
Поделитесь кто то снимал уже депозит в валюте после закрытия отделений Универсалбанка.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 13:49
novichok написав:
Flamingo
novichok написав: Flamingo написав:
На практике - СЭП подпадает. Да и текст в приложухе свидетельствует противоположное что написали Вам в чате
попробую пополниться в понедельник.
прав.
а как быстро зачислили пополнение и появился бонус?!? откуда кидали, если не секрет?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 06:31
novichok написав: novichok написав:
Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?
после регулярных жалоб в течении трех дней кеш бек начислили, но не от АЛЛО,а от банка.
А когда кешбек заходил от магазов?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Чет 12 вер, 2019 06:35
ol_zy написав: novichok написав: novichok написав:
Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?
после регулярных жалоб в течении трех дней кеш бек начислили, но не от АЛЛО,а от банка.
А когда кешбек заходил от магазов?
Сразу
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Flamingo
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:40
Коллеги, какие последние отзывы по забиранию депо в ТАСе?
Не клиенту это будет стоить пол дня?
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Alpha1251
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:56
Alpha1251 написав:
Коллеги, какие последние отзывы по забиранию депо в ТАСе?
Не клиенту это будет стоить пол дня?
отзывы?
похожи на ваши отклики в лс, т.е. никакие
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v57
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:15
v57 написав:
Alpha1251 написав:
Коллеги, какие последние отзывы по забиранию депо в ТАСе?
Не клиенту это будет стоить пол дня?
отзывы?
похожи на ваши отклики в лс, т.е. никакие
Форвард. Не начислили. В поддержку не писал.
Не обижайтесь
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Alpha1251
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