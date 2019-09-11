RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1486148714881489
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:57

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Переписка со службой поддержки в начале недели...

На практике - СЭП подпадает. Да и текст в приложухе свидетельствует противоположное что написали Вам в чате

попробую пополниться в понедельник.


Flamingo прав.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:00

novichok
Вы серьёзно допускали мысль, что будет иначе?
Vorlon
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:48

Снятие депозита в валюте, после закрытия отд. Универсалбанка

Поделитесь кто то снимал уже депозит в валюте после закрытия отделений Универсалбанка.
malser
 
Повідомлень: 459
З нами з: 05.09.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:49

  novichok написав:
  novichok написав:
  Flamingo написав:На практике - СЭП подпадает. Да и текст в приложухе свидетельствует противоположное что написали Вам в чате

попробую пополниться в понедельник.


Flamingo прав.

а как быстро зачислили пополнение и появился бонус?!? откуда кидали, если не секрет?
Lost
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 07.02.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:46

  novichok написав:Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?

после регулярных жалоб в течении трех дней кеш бек начислили, но не от АЛЛО,а от банка. :D
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:31

  novichok написав:
  novichok написав:Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?

после регулярных жалоб в течении трех дней кеш бек начислили, но не от АЛЛО,а от банка. :D

А когда кешбек заходил от магазов?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5568
З нами з: 20.01.15
Подякував: 357 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:35

  ol_zy написав:
  novichok написав:
  novichok написав:Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?

после регулярных жалоб в течении трех дней кеш бек начислили, но не от АЛЛО,а от банка. :D

А когда кешбек заходил от магазов?

Сразу
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:40

Re: Monobank

Коллеги, какие последние отзывы по забиранию депо в ТАСе?
Не клиенту это будет стоить пол дня?
Alpha1251
 
Повідомлень: 201
З нами з: 02.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:56

  Alpha1251 написав:Коллеги, какие последние отзывы по забиранию депо в ТАСе?
Не клиенту это будет стоить пол дня?


отзывы?
похожи на ваши отклики в лс, т.е. никакие :)
v57
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:15

Re: Monobank

v57 написав:
  Alpha1251 написав:Коллеги, какие последние отзывы по забиранию депо в ТАСе?
Не клиенту это будет стоить пол дня?


отзывы?
похожи на ваши отклики в лс, т.е. никакие :)
Форвард. Не начислили. В поддержку не писал.
Не обижайтесь :-)
Alpha1251
 
Повідомлень: 201
З нами з: 02.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1486148714881489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, isen і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.