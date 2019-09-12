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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:44
Коллеги, ранее в приложении сохранил карту под именем контакта. Как теперь ее отвязать или изменить на другую карту?
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:03
Re: Monobank
Свайп по карте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:51
супруга не пользовалась кредиткой более 4мес. было на ней 20тыс.грн. в этом мес. активировала кэшбэк на услугу азс. заправились на днях 10 литров. сегодня хотели оплатить кредиткой покупки в варусе, а там лимит вместо 20тыс. стал - 300грн
служба поддержки говорит надо активно пользоваться кредиткой, но как если лимита уже - НЕТ.
Есть только кредитка привата, но она с неё оплачивает только мин.платежи по коммуналке и долгов никогда у неё не было. может обиделись, что не оплачиваем коммуналку с моно???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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