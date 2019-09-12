RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1487148814891490
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:40

просто треп, какие обиді :)
v57
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:44

Коллеги, ранее в приложении сохранил карту под именем контакта. Как теперь ее отвязать или изменить на другую карту?
la9
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 02.07.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:03

Re: Monobank

Свайп по карте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29132
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2334 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:51

супруга не пользовалась кредиткой более 4мес. было на ней 20тыс.грн. в этом мес. активировала кэшбэк на услугу азс. заправились на днях 10 литров. сегодня хотели оплатить кредиткой покупки в варусе, а там лимит вместо 20тыс. стал - 300грн :shock:
служба поддержки говорит надо активно пользоваться кредиткой, но как если лимита уже - НЕТ.
Есть только кредитка привата, но она с неё оплачивает только мин.платежи по коммуналке и долгов никогда у неё не было. может обиделись, что не оплачиваем коммуналку с моно??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4283
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:18

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:
  novichok написав:Сделал покупку на Алло с надеждой получить кеш бек. Провело оплату через WayForPay и никакого кишмиша. У кого-то такое было?
  novichok написав:после регулярных жалоб в течении трех дней кеш бек начислили, но не от АЛЛО,а от банка. :D

А когда кешбек заходил от магазов?

Сразу

Кешбек от магазов идет? Точно? А не от банка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 20.01.15
Подякував: 357 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:43

Re: Monobank

  ol_zy написав:Кешбек от магазов идет? Точно? А не от банка?

Стоп! Давайте чтобы не было путаницы таки отделим "мух от котлет". А то Ваши вопросы сильно меня смущают по поводу того какой именно ответ вам нужен. Итак, у мони есть 2 вида кишмиша - обычный и партнерский (в сообщении выше его назвали как "от магазинов"). Оба кишмиша зачисляют на один и тот же бонусный счет. Делает это исключительно банк (магазин к нему доступа не имеет). То есть это по своему экономическому содержанию - "кэшбек от банка". Это как бы ответ на последний из процитированных ваших вопросов. Но по сути это кишмиш от банка, но по партнерскому бонусу. То есть идет он как бы "от магазинов" (это ответ на ваш первый из процитированных вопросов). И да такой кишмиш зачисляется сразу и "точно" (ответ на второй вопрос из процитированных). В прошлом месяце проверено на партнерском кишмише от Простора.
У меня все :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1487148814891490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, MATPOC, nebumbum, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.