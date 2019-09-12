Додано: Чет 12 вер, 2019 21:43

ol_zy написав: Кешбек от магазов идет? Точно? А не от банка? Кешбек от магазов идет? Точно? А не от банка?

Стоп! Давайте чтобы не было путаницы таки отделим "мух от котлет". А то Ваши вопросы сильно меня смущают по поводу того какой именно ответ вам нужен. Итак, у мони есть 2 вида кишмиша - обычный и партнерский (в сообщении выше его назвали как "от магазинов"). Оба кишмиша зачисляют на один и тот же бонусный счет. Делает это исключительно банк (магазин к нему доступа не имеет). То есть это по своему экономическому содержанию - "кэшбек от банка". Это как бы ответ на последний из процитированных ваших вопросов. Но по сути это кишмиш от банка, но по партнерскому бонусу. То есть идет он как бы "от магазинов" (это ответ на ваш первый из процитированных вопросов). И да такой кишмиш зачисляется сразу и "точно" (ответ на второй вопрос из процитированных). В прошлом месяце проверено на партнерском кишмише от Простора.У меня все