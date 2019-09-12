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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:44
Коллеги, ранее в приложении сохранил карту под именем контакта. Как теперь ее отвязать или изменить на другую карту?
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:03
Re: Monobank
Свайп по карте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:51
супруга не пользовалась кредиткой более 4мес. было на ней 20тыс.грн. в этом мес. активировала кэшбэк на услугу азс. заправились на днях 10 литров. сегодня хотели оплатить кредиткой покупки в варусе, а там лимит вместо 20тыс. стал - 300грн
служба поддержки говорит надо активно пользоваться кредиткой, но как если лимита уже - НЕТ.
Есть только кредитка привата, но она с неё оплачивает только мин.платежи по коммуналке и долгов никогда у неё не было. может обиделись, что не оплачиваем коммуналку с моно???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 12 вер, 2019 21:18
Кешбек от магазов идет? Точно? А не от банка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 12 вер, 2019 21:43
Re: Monobank
Стоп! Давайте чтобы не было путаницы таки отделим "мух от котлет". А то Ваши вопросы сильно меня смущают по поводу того какой именно ответ вам нужен. Итак, у мони есть 2 вида кишмиша - обычный и партнерский (в сообщении выше его назвали как "от магазинов"). Оба кишмиша зачисляют на один и тот же бонусный счет. Делает это исключительно банк (магазин к нему доступа не имеет). То есть это по своему экономическому содержанию - "кэшбек от банка". Это как бы ответ на последний из процитированных ваших вопросов. Но по сути это кишмиш от банка, но по партнерскому бонусу. То есть идет он как бы "от магазинов" (это ответ на ваш первый из процитированных вопросов). И да такой кишмиш зачисляется сразу и "точно" (ответ на второй вопрос из процитированных). В прошлом месяце проверено на партнерском кишмише от Простора.
У меня все
Додано: Чет 12 вер, 2019 23:10
По первоначальной терминологии монобанка, обычный кешбэк банк платит клиенту за оплату картой товаров и услуг в двух выбранных клиентом категориях.
Чуть позже появился дополнительный кешбэк, названный "кешбэк от банка", который банк платит клиенту за активацию карты по приглашению с помощью персональной ссылки и для компенсации комиссий за пополнение карты или депозита в определенных случаях.
Теперь появился новый вид кешбэка, который неофициально можно назвать "партнерский кешбэк", и который банк платит клиенту за оплату картой у выбранных клиентом партнеров.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 02:09
На вашу картку надходять грошові кошти,тому ми просимо вас надати додаткову інформацію стосовно зарахувань.
Ми й самі не любимо зайву бюрократію, але за законом повинні це зробити
Надішліть нам протягом 5 днів, у відповідь на цей лист якийсь документ, який би показав, як ви отримали ці гроші (на банківському жаргоні це називається «документи, що підтверджують походження коштів»).
Це може бути один із таких документів (хоча перелік не є вичерпним):
довідка про доходи за місцем роботи або за місцем отримання соціальних виплат. Цю довідку ви можете отримати у свого бухгалтера;
виписки банків і договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;
документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно (рухоме, нерухоме, авторські права тощо), або договір дарування;
документи про отримання страхової суми, дивідендів, спадщини, виграшу в лотерею;
кредитні договори, договори позики, в яких ви є позичальником;
довідка банку про наявність депозитів у минулому (за останні 3 роки);
декларація про доходи з відміткою податкової.
Після отримання документів, ми встановимо індивідуальний ліміт на надходження коштів.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до наших фахівців у службу підтримки. Ми з радістю надамо консультацію.
з.ы. объем операций был 30 к
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