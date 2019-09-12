Додано: П'ят 13 вер, 2019 02:09

На вашу картку надходять грошові кошти,тому ми просимо вас надати додаткову інформацію стосовно зарахувань.

Ми й самі не любимо зайву бюрократію, але за законом повинні це зробити

Надішліть нам протягом 5 днів, у відповідь на цей лист якийсь документ, який би показав, як ви отримали ці гроші (на банківському жаргоні це називається «документи, що підтверджують походження коштів»).

Це може бути один із таких документів (хоча перелік не є вичерпним):



довідка про доходи за місцем роботи або за місцем отримання соціальних виплат. Цю довідку ви можете отримати у свого бухгалтера;

виписки банків і договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;

документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно (рухоме, нерухоме, авторські права тощо), або договір дарування;

документи про отримання страхової суми, дивідендів, спадщини, виграшу в лотерею;

кредитні договори, договори позики, в яких ви є позичальником;

довідка банку про наявність депозитів у минулому (за останні 3 роки);

декларація про доходи з відміткою податкової.



Після отримання документів, ми встановимо індивідуальний ліміт на надходження коштів.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до наших фахівців у службу підтримки. Ми з радістю надамо консультацію.



з.ы. объем операций был 30 к

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX