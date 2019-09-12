Запитую учора (може що змінилося)
A, [12.09.19 15:07]
я хочу переказати долари на карту монобанку іншій людині
A, [12.09.19 15:08]
теж з картою монобанку
monobank, [12.09.19 15:08]
на його валютну карту?
A, [12.09.19 15:08]
так
monobank, [12.09.19 15:10]
валютну карту монобанку ?
A, [12.09.19 15:10]
так
monobank, [12.09.19 15:11]
так можете перевести кошти
monobank, [12.09.19 15:11]
просто вводите номер його карти
A, [12.09.19 15:11]
і це без комісії?
A, [12.09.19 15:11]
так?
monobank, [12.09.19 15:11]
так
Переказую. Потрапляю на курсову комісії - я-то продав по 24.61, а от отримувач може купити лише по 24.98
Боти монобанку пишуть наступне:
Дякую вам, але це ж лист з попередніми планами (інформація ще по бета версії, тим більше), а не з точною інформацією щодо тарифів.
Мені шкода, що ви це так сприйняли. Вибачте, що ввели в оману вас.
Так, дійсно, комісія відсутня, але, так як прямі валютні перекази заборонені на території України, то при перекладі в гривні є різниця в курсах, на жаль.
Так що, будьте уважні і не вірте нічому, що пишуть засновники у себе в телеграмах — набрешуть, а потім їм буде дуже шкода.