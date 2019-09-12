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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1488148914901491
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:39

Валютні перекази

Пригадую, що новоспечений міністр обіцяв чудову фішку: валютні перекази в монобанку без комісії. https://t.me/dmytro_dubilet/410

Запитую учора (може що змінилося)

A, [12.09.19 15:07]
я хочу переказати долари на карту монобанку іншій людині

A, [12.09.19 15:08]
теж з картою монобанку

monobank, [12.09.19 15:08]
на його валютну карту?

A, [12.09.19 15:08]
так

monobank, [12.09.19 15:10]
валютну карту монобанку ?

A, [12.09.19 15:10]
так

monobank, [12.09.19 15:11]
так можете перевести кошти

monobank, [12.09.19 15:11]
просто вводите номер його карти

A, [12.09.19 15:11]
і це без комісії?

A, [12.09.19 15:11]
так?

monobank, [12.09.19 15:11]
так


Переказую. Потрапляю на курсову комісії - я-то продав по 24.61, а от отримувач може купити лише по 24.98

Боти монобанку пишуть наступне:
Дякую вам, але це ж лист з попередніми планами (інформація ще по бета версії, тим більше), а не з точною інформацією щодо тарифів.
Мені шкода, що ви це так сприйняли. Вибачте, що ввели в оману вас.
Так, дійсно, комісія відсутня, але, так як прямі валютні перекази заборонені на території України, то при перекладі в гривні є різниця в курсах, на жаль.


Так що, будьте уважні і не вірте нічому, що пишуть засновники у себе в телеграмах — набрешуть, а потім їм буде дуже шкода.
A82
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:57

Re: Monobank

Думаю, это можно было бы в шапку закинуть: Поддержка Моно очень сильно упала качеством, чего следовало ожидать.
Slx
 
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  #<1 ... 1488148914901491
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