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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1488148914901491
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:39

Валютні перекази

Пригадую, що новоспечений міністр обіцяв чудову фішку: валютні перекази в монобанку без комісії. https://t.me/dmytro_dubilet/410

Запитую учора (може що змінилося)

A, [12.09.19 15:07]
я хочу переказати долари на карту монобанку іншій людині

A, [12.09.19 15:08]
теж з картою монобанку

monobank, [12.09.19 15:08]
на його валютну карту?

A, [12.09.19 15:08]
так

monobank, [12.09.19 15:10]
валютну карту монобанку ?

A, [12.09.19 15:10]
так

monobank, [12.09.19 15:11]
так можете перевести кошти

monobank, [12.09.19 15:11]
просто вводите номер його карти

A, [12.09.19 15:11]
і це без комісії?

A, [12.09.19 15:11]
так?

monobank, [12.09.19 15:11]
так


Переказую. Потрапляю на курсову комісії - я-то продав по 24.61, а от отримувач може купити лише по 24.98

Боти монобанку пишуть наступне:
Дякую вам, але це ж лист з попередніми планами (інформація ще по бета версії, тим більше), а не з точною інформацією щодо тарифів.
Мені шкода, що ви це так сприйняли. Вибачте, що ввели в оману вас.
Так, дійсно, комісія відсутня, але, так як прямі валютні перекази заборонені на території України, то при перекладі в гривні є різниця в курсах, на жаль.


Так що, будьте уважні і не вірте нічому, що пишуть засновники у себе в телеграмах — набрешуть, а потім їм буде дуже шкода.
A82
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:57

Re: Monobank

Думаю, это можно было бы в шапку закинуть: Поддержка Моно очень сильно упала качеством, чего следовало ожидать.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:07

  IMPRINTER написав:На вашу картку надходять грошові кошти,тому ми просимо вас надати додаткову інформацію стосовно зарахувань.
Ми й самі не любимо зайву бюрократію, але за законом повинні це зробити
Надішліть нам протягом 5 днів, у відповідь на цей лист якийсь документ, який би показав, як ви отримали ці гроші (на банківському жаргоні це називається «документи, що підтверджують походження коштів»).
Це може бути один із таких документів (хоча перелік не є вичерпним):

довідка про доходи за місцем роботи або за місцем отримання соціальних виплат. Цю довідку ви можете отримати у свого бухгалтера;
виписки банків і договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;
документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно (рухоме, нерухоме, авторські права тощо), або договір дарування;
документи про отримання страхової суми, дивідендів, спадщини, виграшу в лотерею;
кредитні договори, договори позики, в яких ви є позичальником;
довідка банку про наявність депозитів у минулому (за останні 3 роки);
декларація про доходи з відміткою податкової.

Після отримання документів, ми встановимо індивідуальний ліміт на надходження коштів.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до наших фахівців у службу підтримки. Ми з радістю надамо консультацію.

з.ы. объем операций был 30 к


Просто бредні за 30к.
І це банк модний. Був.
Користуюся тільки перекидка коштів і комунальні.
Ethereum
 
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