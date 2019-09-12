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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1488148914901491 Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:39 Валютні перекази https://t.me/dmytro_dubilet/410



Запитую учора (може що змінилося)



A, [12.09.19 15:07]

я хочу переказати долари на карту монобанку іншій людині



A, [12.09.19 15:08]

теж з картою монобанку



monobank, [12.09.19 15:08]

на його валютну карту?



A, [12.09.19 15:08]

так



monobank, [12.09.19 15:10]

валютну карту монобанку ?



A, [12.09.19 15:10]

так



monobank, [12.09.19 15:11]

так можете перевести кошти



monobank, [12.09.19 15:11]

просто вводите номер його карти



A, [12.09.19 15:11]

і це без комісії?



A, [12.09.19 15:11]

так?



monobank, [12.09.19 15:11]

так



Переказую. Потрапляю на курсову комісії - я-то продав по 24.61, а от отримувач може купити лише по 24.98



Боти монобанку пишуть наступне:

Дякую вам, але це ж лист з попередніми планами (інформація ще по бета версії, тим більше), а не з точною інформацією щодо тарифів.

Мені шкода, що ви це так сприйняли. Вибачте, що ввели в оману вас.

Так, дійсно, комісія відсутня, але, так як прямі валютні перекази заборонені на території України, то при перекладі в гривні є різниця в курсах, на жаль.





Так що, будьте уважні і не вірте нічому, що пишуть засновники у себе в телеграмах — набрешуть, а потім їм буде дуже шкода. Пригадую, що новоспечений міністр обіцяв чудову фішку: валютні перекази в монобанку без комісії.Запитую учора (може що змінилося)Переказую. Потрапляю на курсову комісії - я-то продав по 24.61, а от отримувач може купити лише по 24.98Боти монобанку пишуть наступне:Так що, будьте уважні і не вірте нічому, що пишуть засновники у себе в телеграмах — набрешуть, а потім їм буде дуже шкода. A82 Повідомлень: 1 З нами з: 13.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:57 Re: Monobank Думаю, это можно было бы в шапку закинуть: Поддержка Моно очень сильно упала качеством, чего следовало ожидать. Slx Повідомлень: 135 З нами з: 23.07.18 Подякував: 46 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:07 IMPRINTER написав: На вашу картку надходять грошові кошти,тому ми просимо вас надати додаткову інформацію стосовно зарахувань.

Ми й самі не любимо зайву бюрократію, але за законом повинні це зробити

Надішліть нам протягом 5 днів, у відповідь на цей лист якийсь документ, який би показав, як ви отримали ці гроші (на банківському жаргоні це називається «документи, що підтверджують походження коштів»).

Це може бути один із таких документів (хоча перелік не є вичерпним):



довідка про доходи за місцем роботи або за місцем отримання соціальних виплат. Цю довідку ви можете отримати у свого бухгалтера;

виписки банків і договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;

документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно (рухоме, нерухоме, авторські права тощо), або договір дарування;

документи про отримання страхової суми, дивідендів, спадщини, виграшу в лотерею;

кредитні договори, договори позики, в яких ви є позичальником;

довідка банку про наявність депозитів у минулому (за останні 3 роки);

декларація про доходи з відміткою податкової.



Після отримання документів, ми встановимо індивідуальний ліміт на надходження коштів.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до наших фахівців у службу підтримки. Ми з радістю надамо консультацію.



з.ы. объем операций был 30 к На вашу картку надходять грошові кошти,тому ми просимо вас надати додаткову інформацію стосовно зарахувань.Ми й самі не любимо зайву бюрократію, але за законом повинні це зробитиНадішліть нам протягом 5 днів, у відповідь на цей лист якийсь документ, який би показав, як ви отримали ці гроші (на банківському жаргоні це називається «документи, що підтверджують походження коштів»).Це може бути один із таких документів (хоча перелік не є вичерпним):довідка про доходи за місцем роботи або за місцем отримання соціальних виплат. Цю довідку ви можете отримати у свого бухгалтера;виписки банків і договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно (рухоме, нерухоме, авторські права тощо), або договір дарування;документи про отримання страхової суми, дивідендів, спадщини, виграшу в лотерею;кредитні договори, договори позики, в яких ви є позичальником;довідка банку про наявність депозитів у минулому (за останні 3 роки);декларація про доходи з відміткою податкової.Після отримання документів, ми встановимо індивідуальний ліміт на надходження коштів.Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до наших фахівців у службу підтримки. Ми з радістю надамо консультацію.з.ы. объем операций был 30 к



Просто бредні за 30к.

І це банк модний. Був.

Користуюся тільки перекидка коштів і комунальні. Просто бредні за 30к.І це банк модний. Був.Користуюся тільки перекидка коштів і комунальні. Ethereum Повідомлень: 734 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1488148914901491 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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