monobank, [12.09.19 15:11] так можете перевести кошти
monobank, [12.09.19 15:11] просто вводите номер його карти
A, [12.09.19 15:11] і це без комісії?
A, [12.09.19 15:11] так?
monobank, [12.09.19 15:11] так
Переказую. Потрапляю на курсову комісії - я-то продав по 24.61, а от отримувач може купити лише по 24.98
Боти монобанку пишуть наступне:
Дякую вам, але це ж лист з попередніми планами (інформація ще по бета версії, тим більше), а не з точною інформацією щодо тарифів. Мені шкода, що ви це так сприйняли. Вибачте, що ввели в оману вас. Так, дійсно, комісія відсутня, але, так як прямі валютні перекази заборонені на території України, то при перекладі в гривні є різниця в курсах, на жаль.
Так що, будьте уважні і не вірте нічому, що пишуть засновники у себе в телеграмах — набрешуть, а потім їм буде дуже шкода.
IMPRINTER написав:На вашу картку надходять грошові кошти,тому ми просимо вас надати додаткову інформацію стосовно зарахувань. Ми й самі не любимо зайву бюрократію, але за законом повинні це зробити Надішліть нам протягом 5 днів, у відповідь на цей лист якийсь документ, який би показав, як ви отримали ці гроші (на банківському жаргоні це називається «документи, що підтверджують походження коштів»). Це може бути один із таких документів (хоча перелік не є вичерпним):
довідка про доходи за місцем роботи або за місцем отримання соціальних виплат. Цю довідку ви можете отримати у свого бухгалтера; виписки банків і договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо; документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно (рухоме, нерухоме, авторські права тощо), або договір дарування; документи про отримання страхової суми, дивідендів, спадщини, виграшу в лотерею; кредитні договори, договори позики, в яких ви є позичальником; довідка банку про наявність депозитів у минулому (за останні 3 роки); декларація про доходи з відміткою податкової.
Після отримання документів, ми встановимо індивідуальний ліміт на надходження коштів. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до наших фахівців у службу підтримки. Ми з радістю надамо консультацію.
з.ы. объем операций был 30 к
Просто бредні за 30к. І це банк модний. Був. Користуюся тільки перекидка коштів і комунальні.