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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1489149014911492
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:15

  Vint написав:
  IMPRINTER написав:у меня было 30 000 !!! за 30 дней.
это уже даже не барсук и не конь - это дно дна.

А откуда зашли?
А то я себе зарядил 50к по р2р, но пока их не трогал.


по п2п засосал на гороха, потом ушли по п2п через другой сервис.
в общем как я понимаю лучше напрямую с гороха переводить на 3-й банк, чем засасывать сервисом 3-го банка.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:20

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:в общем как я понимаю лучше напрямую с гороха переводить на 3-й банк, чем засасывать сервисом 3-го банка.


Естественно. Ведь хаб бесплатный, в обе стороны...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:22

  jay2004 написав:
  IMPRINTER написав:в общем как я понимаю лучше напрямую с гороха переводить на 3-й банк, чем засасывать сервисом 3-го банка.


Естественно. Ведь хаб бесплатный, в обе стороны...


тока не забывакем что п2п от гороха зачастую очееееень долго зачисляется, и на карте-реципиенте может образоваться теховер. поэтому я и был вынужден так перевести
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:54

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:у меня было 30 000 !!! за 30 дней.
это уже даже не барсук и не конь - это дно дна.

А я наоборот, пишу объяснительные куда трачу. Даже за 3к.
Интересно, владельцев ржавой карты они тоже заяпывают своими рассылками.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:58

  DENVER_S написав:
  IMPRINTER написав:у меня было 30 000 !!! за 30 дней.
это уже даже не барсук и не конь - это дно дна.

А я наоборот, пишу объяснительные куда трачу. Даже за 3к.
Интересно, владельцев ржавой карты они тоже заяпывают своими рассылками.


да они это тоже спрашивали.
я ответил, что перевел на другую свою карту.
дальше - с какой целью?
ответил - вы в своем уме - я на свою карту перевел - просто так без цели? нельзя?
если бы я сказал что в сильпо покупал еду, они бы спросили а каакую именно еду? пришлите чек что вы жрали?
короче - при*** полные.
такого неадекватного финмона даже в барсуке нету и у коня.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:11

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:дальше - с какой целью?

чтобы снять и раздать нищим...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:18

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:дальше - с какой целью?

чтобы снять и раздать нищим...

Небойсь видеодокази потребуют
Я писал у Скунса: диверс-ия личных средств после окончания вклада :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:45

  clientage написав:
  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:дальше - с какой целью?

чтобы снять и раздать нищим...

Небойсь видеодокази потребуют
Я писал у Скунса: диверс-ия личных средств после окончания вклада :mrgreen:


если перевод был на другой свой счет - это финал ответа - с какой целью и почему - Не ИПЕТ.
Я обычно так и пишу - с целью реализации моего конституционного права, гарантированного 41 статьей конституции.
Когда переводишь - третьим лицам, вопрос - за что, почему - ладно.
Но сам себе - вас ипет тупых имбицилов?
Посуду захотел себя смотивировать помыть ... бесплатно не могу работатьь - а так типа сам себе заплатил за это и сразу пошла мотивация. По рекомендации моего психолога так делаю.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:58

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:если перевод был на другой свой счет - это финал ответа - с какой целью и почему - Не ИПЕТ

А как объяснить экономическую целесообазность такого перевода?
Ну там:%% по целевому счету выше, аккумуляция разрозненных средств для единого размещения на депозите, обеспечения покупки, получения кешбэка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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