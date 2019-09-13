по п2п засосал на гороха, потом ушли по п2п через другой сервис.
в общем как я понимаю лучше напрямую с гороха переводить на 3-й банк, чем засасывать сервисом 3-го банка.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:15
по п2п засосал на гороха, потом ушли по п2п через другой сервис.
в общем как я понимаю лучше напрямую с гороха переводить на 3-й банк, чем засасывать сервисом 3-го банка.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:20
Re: Monobank
Естественно. Ведь хаб бесплатный, в обе стороны...
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:22
тока не забывакем что п2п от гороха зачастую очееееень долго зачисляется, и на карте-реципиенте может образоваться теховер. поэтому я и был вынужден так перевести
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:54
Re: Monobank
А я наоборот, пишу объяснительные куда трачу. Даже за 3к.
Интересно, владельцев ржавой карты они тоже заяпывают своими рассылками.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Суб 14 вер, 2019 11:58
да они это тоже спрашивали.
я ответил, что перевел на другую свою карту.
дальше - с какой целью?
ответил - вы в своем уме - я на свою карту перевел - просто так без цели? нельзя?
если бы я сказал что в сильпо покупал еду, они бы спросили а каакую именно еду? пришлите чек что вы жрали?
короче - при*** полные.
такого неадекватного финмона даже в барсуке нету и у коня.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:11
Re: Monobank
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 14 вер, 2019 12:18
Небойсь видеодокази потребуют
Я писал у Скунса: диверс-ия личных средств после окончания вклада
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 вер, 2019 12:45
если перевод был на другой свой счет - это финал ответа - с какой целью и почему - Не ИПЕТ.
Я обычно так и пишу - с целью реализации моего конституционного права, гарантированного 41 статьей конституции.
Когда переводишь - третьим лицам, вопрос - за что, почему - ладно.
Но сам себе - вас ипет тупых имбицилов?
Посуду захотел себя смотивировать помыть ... бесплатно не могу работатьь - а так типа сам себе заплатил за это и сразу пошла мотивация. По рекомендации моего психолога так делаю.
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