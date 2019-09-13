Додано: Суб 14 вер, 2019 11:58

DENVER_S написав: IMPRINTER написав: у меня было 30 000 !!! за 30 дней.

это уже даже не барсук и не конь - это дно дна. у меня было 30 000 !!! за 30 дней.это уже даже не барсук и не конь - это дно дна.

А я наоборот, пишу объяснительные куда трачу. Даже за 3к.

Интересно, владельцев ржавой карты они тоже заяпывают своими рассылками. А я наоборот, пишу объяснительные куда трачу. Даже за 3к.Интересно, владельцев ржавой карты они тоже заяпывают своими рассылками.

да они это тоже спрашивали.я ответил, что перевел на другую свою карту.дальше - с какой целью?ответил - вы в своем уме - я на свою карту перевел - просто так без цели? нельзя?если бы я сказал что в сильпо покупал еду, они бы спросили а каакую именно еду? пришлите чек что вы жрали?короче - при*** полные.такого неадекватного финмона даже в барсуке нету и у коня.