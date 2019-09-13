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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 13:30
IMPRINTER написав:
а при чем тут экономическая целесообразность?
НБУ требует шобы банк знал своего клиента и по любому поводу уточнял у своего любимого клиента целесообразность его действий.
Причем у банка есть право разорвать отношения с клиентом БЕЗ объяснения причин
По сути дела, клиент абсолютно бесправен в отношении с банком. Да, клиент может потребовать выполнение банком договорных отношений (ДКБО, тарифы), но банк может в любой момент вернуть клиенту все гроши, начислить %% по вкладам по текущий день и закончить отношения с клиентом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 вер, 2019 13:35
clientage написав: IMPRINTER написав:
а при чем тут экономическая целесообразность?
НБУ требует шобы банк знал своего клиента и по любому поводу уточнял у своего любимого клиента целесообразность его действий.
Причем у банка есть право разорвать отношения с клиентом БЕЗ объяснения причин
По сути дела, клиент абсолютно бесправен в отношении с банком. Да, клиент может потребовать выполнение банком договорных отношений (ДКБО, тарифы), но банк может в любой момент вернуть клиенту все гроши, начислить %% по вкладам по текущий день и закончить отношения с клиентом
НБУ равно как и банки у них априори подразумевается перевод на третьих лиц. Более того они любую трату расцениют как оплата чего то .
За что вы платили ? отвечаю: - Ни за что?
переводил на другой свой счет .. дальше разрыв шаблона и всех методичек ... там такое не предусмотрено у них ... а поскольку у них не предусмотрено, что люди вообще-то могут и между своими переводить они берут методичку с пунктами объснений как вроде на третье лицо:
- зачем?
- почему?
- предоставьте контракты
- инвойсы
- счета
поэтому, при ситуации перевода между своими счетами - любое даже самое абсурдное объяснение не подлежит сомнению.
Я в последнее время пишу, что делаю так по рекомендации своего психолога, лечу депрессию - он рекомендовал так делать.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 13:47
IMPRINTER написав:
Я в последнее время пишу, что делаю так по рекомендации своего психолога, лечу депрессию - он рекомендовал так делать.
Доиграетесь, шо какойнить аполлоныч войдет в раж и запросит выписку с медкарты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 вер, 2019 13:55
Та сидят там студенты выпустившиеся месяц назад. Какой там аполлоныч. То корифей.
Это ж ловит эту ерунду мелкую финмон Универсала. А моно уже спамом этим занимается-"нам прикро, але пшов нах"
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Суб 14 вер, 2019 13:58
DENVER_S написав:
Та сидят там студенты выпустившиеся месяц назад. Какой там аполлоныч. То корифей.
Это ж ловит эту ерунду мелкую финмон Универсала. А моно уже спамом этим занимается-"нам прикро, але пшов нах"
вот именно .. от оборот а 30 к в мес. - еще ниодин, даже самый говенный на планете земля банк не возбуждался. при таком раскладе при трате за 1 грн. можно тоже уже начинать вынос мозга клиента. у них в дкбо прописано - до 250 к не трогаем, свыше давай доки.
а тут про 30 к начали пытать !!! сумму которую можно за неск мес заработать имея минималку.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:07
IMPRINTER написав:
вот именно .. от оборот а 30 к в мес. - еще ниодин, даже самый говенный на планете земля банк не возбуждался.
Ну от ОфПред тут объявился, мож таки прояснит ситуацию с 30К/30дн или 250К/30дн или уже сроки съехали на любые 90дн подряд, или уже ДКБО обновили у банка без отделений? А то уж больно похоже на загонщика верблюдофф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:20
clientage написав: IMPRINTER написав:
вот именно .. от оборот а 30 к в мес. - еще ниодин, даже самый говенный на планете земля банк не возбуждался.
Ну от ОфПред тут объявился, мож таки прояснит ситуацию с 30К/30дн или 250К/30дн или уже сроки съехали на любые 90дн подряд, или уже ДКБО обновили у банка без отделений? А то уж больно похоже на загонщика верблюдофф
дкбо не обновляли по крайней мере в этой части.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:24
IMPRINTER написав: DENVER_S написав:
Та сидят там студенты выпустившиеся месяц назад. Какой там аполлоныч. То корифей.
Это ж ловит эту ерунду мелкую финмон Универсала. А моно уже спамом этим занимается-"нам прикро, але пшов нах"
вот именно .. от оборот а 30 к в мес. - еще ниодин, даже самый говенный на планете земля банк не возбуждался. при таком раскладе при трате за 1 грн. можно тоже уже начинать вынос мозга клиента. у них в дкбо прописано - до 250 к не трогаем, свыше давай доки.
а тут про 30 к начали пытать !!! сумму которую можно за неск мес заработать имея минималку.
Там помимо объёма, видимо "анализируют" "типичность-нетипичность", из этого делают вывод о "рисковости".
Вот как раз внешний сервис манисенда показалася нетипичным и рисковым, ИМХО.
Если бы движения были с помощью моно-сервиса, или вообще внутри моно - то никто бы не возбудился.
Уже давненько саппорт по таким вопросам отвечает, что "банк может анализировать и заблочить любую операцию, хоть на 1грн"
Конечно это не оправдывает моно. Меня тоже заблочили за пополнение в кассе абанка. Сам себе пополнил, чек есть. Что тут рискового? Объёмы не превышал.
Наверно показалось нетипичным, что я не как обычный олень вносил "кирпич" мелкими купюрами в айбоксе целый час
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:27
IMPRINTER написав:
дкбо не обновляли по крайней мере в этой части
А ваааще эти скасочныки имеют право на свой ДКБО? У них лицензия от Универсала. Шшо там в ДКБО Универсала?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:35
clientage написав: IMPRINTER написав:
Я в последнее время пишу, что делаю так по рекомендации своего психолога, лечу депрессию - он рекомендовал так делать.
Доиграетесь, шо какойнить аполлоныч войдет в раж и запросит выписку с медкарты
Какую там мед. выписку? Личная информация, максимум - чек оплаты услуг психолога.
Но всегда можно сказать, что бесплатный, и предложить что-то от уролога.
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