Додано: Суб 14 вер, 2019 13:55

Та сидят там студенты выпустившиеся месяц назад. Какой там аполлоныч. То корифей.

Это ж ловит эту ерунду мелкую финмон Универсала. А моно уже спамом этим занимается-"нам прикро, але пшов нах"