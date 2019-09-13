Такой вопрос. Знакомая переходила по реферальной ссылке давно (скорее год назад), тогда и приложение поставили, и доки отправили — карту только не забрали из-за отсутствия точек выдачи в нашем городе. Забила на получение карты.
Вот точка выдачи появилась. Раньше в теме читал, что кешбек за регистрацию по рефссылке начисляется, если переходить по ней и на протяжении 30 дней с момента регистрации получить карту. Если больше дней прошло, то про кешбек можно забыть. Для решения советовали снести свои данные в базе банка через поддержку.
В общем, обратилась в поддержку для удаления данных, чтоб снова пройти регистрацию по рефссылке и получить карту, так в поддержке ответили, что данные сносить необязательно и кешбек после получения карты будет начислен.
Прошу прояснить ситуацию. Есть ли ограничения по количеству дней с момента регистрации, на протяжении которого надо получить карту для начисления кешбека?
да безусловно. они имеют право вынести мозг и за 1 копейку и разорвать деловые отношения. но это это будет уже банк с приставкой говно- я считаю, что банк, который начал выносить мозг за оборот 30 000 грн. за месяц по карте - это г***банк без всяких вариантов. У банка есть право тянуть с сэпом 3 дня, но банк, который этитм правом пользуется тоже получает сразу приставку говно-банк.
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IMPRINTER написав:если перевод был на другой свой счет - это финал ответа - с какой целью и почему - Не ИПЕТ
А как объяснить экономическую целесообазность такого перевода? Ну там:%% по целевому счету выше, аккумуляция разрозненных средств для единого размещения на депозите, обеспечения покупки, получения кешбэка
проверка работоспособности банков на фоне слухов о их проблемах с переводами. И судя по сумме и вопросам - слухи обоснованные - у банка видимые проблемы - раз это проблематично 30К провести.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Это я в Трасте так отвечал ) Когда они спросили зачем у меня открыто у них 20 карт? Я ответил, что карты я открывал в отделении, а не ночью пробвроавшись к ним и сделав это тайно, т.е. они были открыты на легальных основаниях и в момент открытия у банка вопросов небыло. А чего бы мне не открыть 100 или 200 карт, если они БЕСПЛАТНЫЕ? Нормальное явление - на шару и уксус сладкий.
Ну и ответил, что ваш банк является говнобанком №1, у вас невыполняются все возможные и невозможные нормативы, к вам со для на день зайдет ВА, поэтому такое кол-вол карт мне надо чтоб успеть спасти свои деньги из вашего говнобанка. Что самое интересное, через месяц в Траст таки пришла ВА )
Что самое интересное, до этого момента Траст был один из лояльнейших к свиням банков. Там каждая свиня через него перегоняла по два уставника того Траста и всех всё устраивало. Но потом пришла какая-то курица новая финмоновка и начала показывать свою нужность и важнгость, начав конечно со свиней (а не с левака, который делал их собственник). Ну как ПУМБ, за копейки девятки вешает, а все леваки в роттердамом - пожалуйста миллиарды гонял. Т.е. задача любого финмона - это на свинях показывать, что "вони працюють", имитровать бурную деятельность, а когда их собсвенники гоняют миллиардный левак по офшорам или снимают миллионыв нала (как делал наш бывший в последние дни своей коденции) - это финмон не видел - покурить курица вышла или в туалете была.
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Это я в Трасте так отвечал ) Когда они спросили зачем у меня открыто у них 20 карт? Я ответил, что карты я открывал в отделении, а не ночью пробвроавшись к ним и сделав это тайно, т.е. они были открыты на легальных основаниях и в момент открытия у банка вопросов небыло. А чего бы мне не открыть 100 или 200 карт, если они БЕСПЛАТНЫЕ? Нормальное явление - на шару и уксус сладкий.
Ну и ответил, что ваш банк является говнобанком №1, у вас невыполняются все возможные и невозможные нормативы, к вам со для на день зайдет ВА, поэтому такое кол-вол карт мне надо чтоб успеть спасти свои деньги из вашего говнобанка. Что самое интересное, через месяц в Траст таки пришла ВА )
Что самое интересное, до этого момента Траст был один из лояльнейших к свиням банков. Там каждая свиня через него перегоняла по два уставника того Траста и всех всё устраивало. Но потом пришла какая-то курица новая финмоновка и начала показывать свою нужность и важнгость, начав конечно со свиней (а не с левака, который делал их собственник). Ну как ПУМБ, за копейки девятки вешает, а все леваки в роттердамом - пожалуйста миллиарды гонял. Т.е. задача любого финмона - это на свинях показывать, что "вони працюють", имитровать бурную деятельность, а когда их собсвенники гоняют миллиардный левак по офшорам или снимают миллионыв нала (как делал наш бывший в последние дни своей коденции) - это финмон не видел - покурить курица вышла или в туалете была.
вот - даже есть положительный опыт, когда вас такая деятельность спасла - это и есть самое что ни на есть экон. обоснование.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7