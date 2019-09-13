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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1491149214931494 Додано: Суб 14 вер, 2019 14:51 Re: Monobank monobank_ua, с возвращением!



Такой вопрос.

Знакомая переходила по реферальной ссылке давно (скорее год назад), тогда и приложение поставили, и доки отправили — карту только не забрали из-за отсутствия точек выдачи в нашем городе. Забила на получение карты.



Вот точка выдачи появилась. Раньше в теме читал, что кешбек за регистрацию по рефссылке начисляется, если переходить по ней и на протяжении 30 дней с момента регистрации получить карту. Если больше дней прошло, то про кешбек можно забыть. Для решения советовали снести свои данные в базе банка через поддержку.



В общем, обратилась в поддержку для удаления данных, чтоб снова пройти регистрацию по рефссылке и получить карту, так в поддержке ответили, что данные сносить необязательно и кешбек после получения карты будет начислен.



Прошу прояснить ситуацию. Есть ли ограничения по количеству дней с момента регистрации, на протяжении которого надо получить карту для начисления кешбека? MASolomko

Повідомлень: 1221 З нами з: 08.03.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 15:27 Вкладчик1234



да безусловно.

они имеют право вынести мозг и за 1 копейку и разорвать деловые отношения.

но это это будет уже банк с приставкой говно-

я считаю, что банк, который начал выносить мозг за оборот 30 000 грн. за месяц по карте - это г***банк без всяких вариантов.

У банка есть право тянуть с сэпом 3 дня, но банк, который этитм правом пользуется тоже получает сразу приставку говно-банк. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36491 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5800 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 15:39 Re: Monobank Похоже, что Гороховский оставшись один на хозяйстве, решил "навести порядок". У него ж априори все свини. Раньше его хоть Дубилет сдерживал.

С таким топом и финмон не нужен. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1798 З нами з: 18.05.16 Подякував: 249 раз. Подякували: 198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 16:01 clientage написав: IMPRINTER написав: если перевод был на другой свой счет - это финал ответа - с какой целью и почему - Не ИПЕТ если перевод был на другой свой счет - это финал ответа - с какой целью и почему - Не ИПЕТ

А как объяснить экономическую целесообазность такого перевода?

Ну там:%% по целевому счету выше, аккумуляция разрозненных средств для единого размещения на депозите, обеспечения покупки, получения кешбэка А как объяснить экономическую целесообазность такого перевода?Ну там:%% по целевому счету выше, аккумуляция разрозненных средств для единого размещения на депозите, обеспечения покупки, получения кешбэка

проверка работоспособности банков на фоне слухов о их проблемах с переводами. И судя по сумме и вопросам - слухи обоснованные - у банка видимые проблемы - раз это проблематично 30К провести. проверка работоспособности банков на фоне слухов о их проблемах с переводами. И судя по сумме и вопросам - слухи обоснованные - у банка видимые проблемы - раз это проблематично 30К провести. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5589 З нами з: 20.01.15 Подякував: 358 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 16:08 ol_zy



Это я в Трасте так отвечал ) Когда они спросили зачем у меня открыто у них 20 карт?

Я ответил, что карты я открывал в отделении, а не ночью пробвроавшись к ним и сделав это тайно, т.е. они были открыты на легальных основаниях и в момент открытия у банка вопросов небыло. А чего бы мне не открыть 100 или 200 карт, если они БЕСПЛАТНЫЕ? Нормальное явление - на шару и уксус сладкий.



Ну и ответил, что ваш банк является говнобанком №1, у вас невыполняются все возможные и невозможные нормативы, к вам со для на день зайдет ВА, поэтому такое кол-вол карт мне надо чтоб успеть спасти свои деньги из вашего говнобанка.

Что самое интересное, через месяц в Траст таки пришла ВА )



Что самое интересное, до этого момента Траст был один из лояльнейших к свиням банков. Там каждая свиня через него перегоняла по два уставника того Траста и всех всё устраивало. Но потом пришла какая-то курица новая финмоновка и начала показывать свою нужность и важнгость, начав конечно со свиней (а не с левака, который делал их собственник).

Ну как ПУМБ, за копейки девятки вешает, а все леваки в роттердамом - пожалуйста миллиарды гонял. Т.е. задача любого финмона - это на свинях показывать, что "вони працюють", имитровать бурную деятельность, а когда их собсвенники гоняют миллиардный левак по офшорам или снимают миллионыв нала (как делал наш бывший в последние дни своей коденции) - это финмон не видел - покурить курица вышла или в туалете была. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36491 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5800 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 16:15 IMPRINTER написав: ol_zy



Это я в Трасте так отвечал ) Когда они спросили зачем у меня открыто у них 20 карт?

Я ответил, что карты я открывал в отделении, а не ночью пробвроавшись к ним и сделав это тайно, т.е. они были открыты на легальных основаниях и в момент открытия у банка вопросов небыло. А чего бы мне не открыть 100 или 200 карт, если они БЕСПЛАТНЫЕ? Нормальное явление - на шару и уксус сладкий.



Ну и ответил, что ваш банк является говнобанком №1, у вас невыполняются все возможные и невозможные нормативы, к вам со для на день зайдет ВА, поэтому такое кол-вол карт мне надо чтоб успеть спасти свои деньги из вашего говнобанка.

Что самое интересное, через месяц в Траст таки пришла ВА )



Что самое интересное, до этого момента Траст был один из лояльнейших к свиням банков. Там каждая свиня через него перегоняла по два уставника того Траста и всех всё устраивало. Но потом пришла какая-то курица новая финмоновка и начала показывать свою нужность и важнгость, начав конечно со свиней (а не с левака, который делал их собственник).

Ну как ПУМБ, за копейки девятки вешает, а все леваки в роттердамом - пожалуйста миллиарды гонял. Т.е. задача любого финмона - это на свинях показывать, что "вони працюють", имитровать бурную деятельность, а когда их собсвенники гоняют миллиардный левак по офшорам или снимают миллионыв нала (как делал наш бывший в последние дни своей коденции) - это финмон не видел - покурить курица вышла или в туалете была. Это я в Трасте так отвечал ) Когда они спросили зачем у меня открыто у них 20 карт?Я ответил, что карты я открывал в отделении, а не ночью пробвроавшись к ним и сделав это тайно, т.е. они были открыты на легальных основаниях и в момент открытия у банка вопросов небыло. А чего бы мне не открыть 100 или 200 карт, если они БЕСПЛАТНЫЕ? Нормальное явление - на шару и уксус сладкий.Ну и ответил, что ваш банк является говнобанком №1, у вас невыполняются все возможные и невозможные нормативы, к вам со для на день зайдет ВА, поэтому такое кол-вол карт мне надо чтоб успеть спасти свои деньги из вашего говнобанка.Что самое интересное, через месяц в Траст таки пришла ВА )Что самое интересное, до этого момента Траст был один из лояльнейших к свиням банков. Там каждая свиня через него перегоняла по два уставника того Траста и всех всё устраивало. Но потом пришла какая-то курица новая финмоновка и начала показывать свою нужность и важнгость, начав конечно со свиней (а не с левака, который делал их собственник).Ну как ПУМБ, за копейки девятки вешает, а все леваки в роттердамом - пожалуйста миллиарды гонял. Т.е. задача любого финмона - это на свинях показывать, что "вони працюють", имитровать бурную деятельность, а когда их собсвенники гоняют миллиардный левак по офшорам или снимают миллионыв нала (как делал наш бывший в последние дни своей коденции) - это финмон не видел - покурить курица вышла или в туалете была.

вот - даже есть положительный опыт, когда вас такая деятельность спасла - это и есть самое что ни на есть экон. обоснование. вот - даже есть положительный опыт, когда вас такая деятельность спасла - это и есть самое что ни на есть экон. обоснование. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5589 З нами з: 20.01.15 Подякував: 358 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1491149214931494 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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