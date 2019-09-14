Додано: Суб 14 вер, 2019 16:08

ol_zy



Это я в Трасте так отвечал ) Когда они спросили зачем у меня открыто у них 20 карт?

Я ответил, что карты я открывал в отделении, а не ночью пробвроавшись к ним и сделав это тайно, т.е. они были открыты на легальных основаниях и в момент открытия у банка вопросов небыло. А чего бы мне не открыть 100 или 200 карт, если они БЕСПЛАТНЫЕ? Нормальное явление - на шару и уксус сладкий.



Ну и ответил, что ваш банк является говнобанком №1, у вас невыполняются все возможные и невозможные нормативы, к вам со для на день зайдет ВА, поэтому такое кол-вол карт мне надо чтоб успеть спасти свои деньги из вашего говнобанка.

Что самое интересное, через месяц в Траст таки пришла ВА )



Что самое интересное, до этого момента Траст был один из лояльнейших к свиням банков. Там каждая свиня через него перегоняла по два уставника того Траста и всех всё устраивало. Но потом пришла какая-то курица новая финмоновка и начала показывать свою нужность и важнгость, начав конечно со свиней (а не с левака, который делал их собственник).

Ну как ПУМБ, за копейки девятки вешает, а все леваки в роттердамом - пожалуйста миллиарды гонял. Т.е. задача любого финмона - это на свинях показывать, что "вони працюють", имитровать бурную деятельность, а когда их собсвенники гоняют миллиардный левак по офшорам или снимают миллионыв нала (как делал наш бывший в последние дни своей коденции) - это финмон не видел - покурить курица вышла или в туалете была.

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