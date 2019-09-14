А Моня тут при чем если тарифы пумба Вы, естественно, до этого не читали и соответствующую ветку форума тоже не посещали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:54
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:58
наверное зарегистрирована за другим номером тел
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