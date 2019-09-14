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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1492149314941495
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:54

  Starter написав:На днях снимал с пумба 2т, насчитали комис 10грн.
Остальное пришлось уже через пумб кинуть, тут вышло по 0, пумб ничего не снял

А Моня тут при чем если тарифы пумба Вы, естественно, до этого не читали и соответствующую ветку форума тоже не посещали?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:58

  andyteam написав:Добавляю карту в мастерпасс, пишет что карта уже зарегистрирована, но я ее там не вижу. В чем проблема?


наверное зарегистрирована за другим номером тел
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:48

Нет. Точно
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:52

  andyteam написав:Добавляю карту в мастерпасс, пишет что карта уже зарегистрирована, но я ее там не вижу. В чем проблема?

А вы добавляете именно в мастерпас или через какой то сервис, который использует мастерпасс?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:17

masterpass.com.ua предполагаю, что мог добавить в другом сервисе и забыл.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:24

  andyteam написав:masterpass.com.ua предполагаю, что мог добавить в другом сервисе и забыл.

В списке добавленных карт есть стрелки прокрутки - может список нужно просто прокрутить дальше? :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:29

Нет, проверял
andyteam
 
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