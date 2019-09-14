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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:54
Starter написав:
На днях снимал с пумба 2т, насчитали комис 10грн.
Остальное пришлось уже через пумб кинуть, тут вышло по 0, пумб ничего не снял
А Моня тут при чем если тарифы пумба Вы, естественно, до этого не читали и соответствующую ветку форума тоже не посещали?
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:58
andyteam написав:
Добавляю карту в мастерпасс, пишет что карта уже зарегистрирована, но я ее там не вижу. В чем проблема?
наверное зарегистрирована за другим номером тел
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Додано: Нед 15 вер, 2019 12:48
Нет. Точно
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andyteam
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Додано: Нед 15 вер, 2019 12:52
andyteam написав:
Добавляю карту в мастерпасс, пишет что карта уже зарегистрирована, но я ее там не вижу. В чем проблема?
А вы добавляете именно в мастерпас или через какой то сервис, который использует мастерпасс?
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novichok
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:17
masterpass.com.ua предполагаю, что мог добавить в другом сервисе и забыл.
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andyteam
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:24
andyteam написав:
masterpass.com.ua предполагаю, что мог добавить в другом сервисе и забыл.
В списке добавленных карт есть стрелки прокрутки - может список нужно просто прокрутить дальше?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:29
Нет, проверял
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andyteam
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:38
Я добавлял карту в Мастерпасс в приложении Сильпо. Писало, что карта уже добавлена. В самом мастерпасс тоже потом не добавлялось т. к. уже якобы используется... Снёс приложение Сильпо, после чего смог добавить карту в Мастерпасс
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novichok
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:24
Попробую. В сильпо точно добавлял
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andyteam
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