|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:24
Попробую. В сильпо точно добавлял
-
andyteam
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 06:18
1finanсier написав:
...чи оплата комуналки криворiзьких надавачiв комунальних послуг є без комiсiï ?
Це необхідно перевіряти за самою адресою, а не в загалі. IMHO
1finanсier написав:
Друзi, замислююсь про отримання картки монобанка...
При правильній реєстрації можна отримати:
— або кешбек 100 грн брудними;
— або кешбек по 50 грн брудними для себе і друга, який запропонував оформити картку (профіль друга може вплинути на розмір лімітів за картою та розстрочкою);
— і/або безкоштовний рік страхування захисту на кожен день.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1226
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 06:34
Таки вопрос был в Сильпо. Получается, что там и там использовать нельзя?
-
andyteam
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 06:57
MASolomko написав: 1finanсier написав:
...чи оплата комуналки криворiзьких надавачiв комунальних послуг є без комiсiï ?
Це необхідно перевіряти за самою адресою, а не в загалі. IMHO
1finanсier написав:
Друзi, замислююсь про отримання картки монобанка...
При правильній реєстрації можна отримати:
— або кешбек 100 грн брудними;
— або кешбек по 50 грн брудними для себе і друга, який запропонував оформити картку (профіль друга може вплинути на розмір лімітів за картою та розстрочкою);
— і/або безкоштовний рік страхування захисту на кожен день.
Дякую за вiдповiдь.
Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.
I ще одне уточнююче питання - чи за сплату комуналки за рахунок кредитних коштiв буде якась комiсiя? Чи тут немає рiзницi за рахунок яких коштiв сплачувати комуналку - чи то за рахунок власних чи то за рахунок кредитних?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:08
ol_zy написав: IMPRINTER написав:
дальше - с какой целью?
чтобы снять и раздать нищим...
Чтобы купить автозагар и раздать его бледным
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1152
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:14
andyteam написав:
Таки вопрос был в Сильпо. Получается, что там и там использовать нельзя?
Карту нужно добавлять сначала в мастерпас, а потом залогиниться в него в приложении сильпо. И тогда все карты из кошелька мастерпаса подтянутся в приложение сильпо. Названия картам лучше давать латиницей, а то с кириллицей могут быть проблемы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9300
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6248 раз.
- Подякували: 2495 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:32
1finanсier написав:
Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.
Ничего хитрого - установить приложение надо по реферальной ссылке. Если по ссылке кого-то знакомого - и Вы и знакомый получите по 50 грн. кэшбека, если по ссылке Гороха (есть в анналах этого форума) то только Вы - 100 грн.
1finanсier написав:
I ще одне уточнююче питання - чи за сплату комуналки за рахунок кредитних коштiв буде якась комiсiя? Чи тут немає рiзницi за рахунок яких коштiв сплачувати комуналку - чи то за рахунок власних чи то за рахунок кредитних?
Комиса нет. Разницы никакой
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2941
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:56
Вкладчик1234 написав: andyteam написав:
Таки вопрос был в Сильпо. Получается, что там и там использовать нельзя?
Карту нужно добавлять сначала в мастерпас, а потом залогиниться в него в приложении сильпо. И тогда все карты из кошелька мастерпаса подтянутся в приложение сильпо. Названия картам лучше давать латиницей, а то с кириллицей могут быть проблемы
Не регистрирутся в Сильпо. Пишет, что уже зарегистрирована в мастерпасс
-
andyteam
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:00
andyteam написав:
Не регистрирутся в Сильпо. Пишет, что уже зарегистрирована в мастерпасс
ну так нуна и Сильпо и Мастерпасс регить на ОДНИНАКОВЫЙ номер телепона
Или заведите допку и ее повесьте на Сильпо
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2335 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:18
clientage написав: andyteam написав:
Не регистрирутся в Сильпо. Пишет, что уже зарегистрирована в мастерпасс
ну так нуна и Сильпо и Мастерпасс регить на ОДНИНАКОВЫЙ номер телепона
Или заведите допку и ее повесьте на Сильпо
Точно. Спасибо
-
andyteam
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|