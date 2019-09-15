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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1493149414951496
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:24

Попробую. В сильпо точно добавлял
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 06:18

Re: Monobank

  1finanсier написав:...чи оплата комуналки криворiзьких надавачiв комунальних послуг є без комiсiï ?
Це необхідно перевіряти за самою адресою, а не в загалі. IMHO

  1finanсier написав:Друзi, замислююсь про отримання картки монобанка...
При правильній реєстрації можна отримати:
— або кешбек 100 грн брудними;
— або кешбек по 50 грн брудними для себе і друга, який запропонував оформити картку (профіль друга може вплинути на розмір лімітів за картою та розстрочкою);
— і/або безкоштовний рік страхування захисту на кожен день.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 06:34

Re: Monobank

Таки вопрос был в Сильпо. Получается, что там и там использовать нельзя?
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 06:57

  MASolomko написав:
  1finanсier написав:...чи оплата комуналки криворiзьких надавачiв комунальних послуг є без комiсiï ?
Це необхідно перевіряти за самою адресою, а не в загалі. IMHO

  1finanсier написав:Друзi, замислююсь про отримання картки монобанка...
При правильній реєстрації можна отримати:
— або кешбек 100 грн брудними;
— або кешбек по 50 грн брудними для себе і друга, який запропонував оформити картку (профіль друга може вплинути на розмір лімітів за картою та розстрочкою);
— і/або безкоштовний рік страхування захисту на кожен день.


Дякую за вiдповiдь.
Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.
I ще одне уточнююче питання - чи за сплату комуналки за рахунок кредитних коштiв буде якась комiсiя? Чи тут немає рiзницi за рахунок яких коштiв сплачувати комуналку - чи то за рахунок власних чи то за рахунок кредитних?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:08

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:дальше - с какой целью?

чтобы снять и раздать нищим...

Чтобы купить автозагар и раздать его бледным
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:14

  andyteam написав:Таки вопрос был в Сильпо. Получается, что там и там использовать нельзя?

Карту нужно добавлять сначала в мастерпас, а потом залогиниться в него в приложении сильпо. И тогда все карты из кошелька мастерпаса подтянутся в приложение сильпо. Названия картам лучше давать латиницей, а то с кириллицей могут быть проблемы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:32

Re: Monobank

  1finanсier написав:Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.

Ничего хитрого - установить приложение надо по реферальной ссылке. Если по ссылке кого-то знакомого - и Вы и знакомый получите по 50 грн. кэшбека, если по ссылке Гороха (есть в анналах этого форума) то только Вы - 100 грн.
  1finanсier написав:I ще одне уточнююче питання - чи за сплату комуналки за рахунок кредитних коштiв буде якась комiсiя? Чи тут немає рiзницi за рахунок яких коштiв сплачувати комуналку - чи то за рахунок власних чи то за рахунок кредитних?

Комиса нет. Разницы никакой
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:56

  Вкладчик1234 написав:
  andyteam написав:Таки вопрос был в Сильпо. Получается, что там и там использовать нельзя?

Карту нужно добавлять сначала в мастерпас, а потом залогиниться в него в приложении сильпо. И тогда все карты из кошелька мастерпаса подтянутся в приложение сильпо. Названия картам лучше давать латиницей, а то с кириллицей могут быть проблемы

Не регистрирутся в Сильпо. Пишет, что уже зарегистрирована в мастерпасс
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:00

Re: Monobank

  andyteam написав:Не регистрирутся в Сильпо. Пишет, что уже зарегистрирована в мастерпасс

ну так нуна и Сильпо и Мастерпасс регить на ОДНИНАКОВЫЙ номер телепона
Или заведите допку и ее повесьте на Сильпо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:18

  clientage написав:
  andyteam написав:Не регистрирутся в Сильпо. Пишет, что уже зарегистрирована в мастерпасс

ну так нуна и Сильпо и Мастерпасс регить на ОДНИНАКОВЫЙ номер телепона
Или заведите допку и ее повесьте на Сильпо

Точно. Спасибо
andyteam
 
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