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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1494149514961497
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:18

  clientage написав:
  andyteam написав:Не регистрирутся в Сильпо. Пишет, что уже зарегистрирована в мастерпасс

ну так нуна и Сильпо и Мастерпасс регить на ОДНИНАКОВЫЙ номер телепона
Или заведите допку и ее повесьте на Сильпо

Точно. Спасибо
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:57

  1finanсier написав:
  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.

Ничего хитрого - установить приложение надо по реферальной ссылке. Если по ссылке кого-то знакомого - и Вы и знакомый получите по 50 грн. кэшбека, если по ссылке Гороха (есть в анналах этого форума) то только Вы - 100 грн.
  1finanсier написав:I ще одне уточнююче питання - чи за сплату комуналки за рахунок кредитних коштiв буде якась комiсiя? Чи тут немає рiзницi за рахунок яких коштiв сплачувати комуналку - чи то за рахунок власних чи то за рахунок кредитних?

Комиса нет. Разницы никакой


Дякую за вiдповiдь . Напевно тодi додам таки до своєï маленькоï колекцiï ще одну карту )

https://www.facebook.com/search/top/?q= ... SEARCH_BOX
кликаете на верхнее сообщение, там ссылка на 100 грн кешбека
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:10

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.

Ничего хитрого - установить приложение надо по реферальной ссылке. Если по ссылке кого-то знакомого - и Вы и знакомый получите по 50 грн. кэшбека, если по ссылке Гороха (есть в анналах этого форума) то только Вы - 100 грн.

Можно получить и 150 грн.: 50 получает оформивший карточку, 100 - выдавший ссылку.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:18

Re: Monobank

sauvignon, 100 грн выдавшему дают до дня его рождения. Начисляют чётко )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:24

  MASolomko написав:sauvignon, 100 грн выдавшему дают до дня его рождения. Начисляют чётко )

Может быть, но я про другое: про персональные условия реферальной программы на постоянной основе.
sauvignon
 
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  #<1 ... 1494149514961497
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