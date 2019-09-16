1finanсier написав:Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.
Ничего хитрого - установить приложение надо по реферальной ссылке. Если по ссылке кого-то знакомого - и Вы и знакомый получите по 50 грн. кэшбека, если по ссылке Гороха (есть в анналах этого форума) то только Вы - 100 грн.
1finanсier написав:I ще одне уточнююче питання - чи за сплату комуналки за рахунок кредитних коштiв буде якась комiсiя? Чи тут немає рiзницi за рахунок яких коштiв сплачувати комуналку - чи то за рахунок власних чи то за рахунок кредитних?
Комиса нет. Разницы никакой
Дякую за вiдповiдь . Напевно тодi додам таки до своєï маленькоï колекцiï ще одну карту )
1finanсier написав:Цiкаво про 100грн кешбеку ) Можете докладнiше ? Чи якщо це якась хитра схема - можна в приват.
Ничего хитрого - установить приложение надо по реферальной ссылке. Если по ссылке кого-то знакомого - и Вы и знакомый получите по 50 грн. кэшбека, если по ссылке Гороха (есть в анналах этого форума) то только Вы - 100 грн.
Можно получить и 150 грн.: 50 получает оформивший карточку, 100 - выдавший ссылку.