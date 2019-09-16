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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1495149614971498
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:38

Моно пропонує підвищити кредитний ліміт за умови підписання договору про страхування ліміту (0.7% на місяць від максимально використаної суми протягом місяця).

Питання не в коштах за користування, а скоріше в наступному: після закінчення терміну договору (через рік), як думаєте, чи буде знижено ліміт назад із відповідними наслідками для кредитної історії? В підтримці відповіли в розряді "хз".

Бо я лімітом майже не користуюсь, і його підвищення провсяк випадок практично за безкоштовно було б не зайвим, але якщо через рік його відкотять назад - це матиме тільки негативні наслідки.

Що думаєте?
dimzag1
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:44

Re: Monobank

Если не пользуешься, зачем тогда платить вообще что-то?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:46

Re: Monobank

  dimzag1 написав:Що думаєте?

Взяти кредитку ще і в іншому банку...де немає страхівочок і абонплат...а є кишмиш.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:50

Re: Monobank

  dimzag1 написав:Що думаєте?

Да хай сами для начала накинут мне +1% на КБ за кредитные, и то я ещё 100500 раз подумаю зачем мне та кредитка от этих загонщиков :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1495149614971498
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