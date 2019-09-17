Моно пропонує підвищити кредитний ліміт за умови підписання договору про страхування ліміту (0.7% на місяць від максимально використаної суми протягом місяця).
Питання не в коштах за користування, а скоріше в наступному: після закінчення терміну договору (через рік), як думаєте, чи буде знижено ліміт назад із відповідними наслідками для кредитної історії? В підтримці відповіли в розряді "хз".
Бо я лімітом майже не користуюсь, і його підвищення провсяк випадок практично за безкоштовно було б не зайвим, але якщо через рік його відкотять назад - це матиме тільки негативні наслідки.
Що думаєте?