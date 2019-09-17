ukrmvs написав:новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)
Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?
ukrmvs написав:новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)
Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?
ramaz написав:Да даже через тот же https://next.privat24.ua/payments оплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ.
Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст...
Біомасо, спокійно, настав час розвиватись. У next комуналка йде з MCC комуналки, перекази йдуть з фінансовим MCC, який буде MCC у вашої "покупки" залежить від того, що ви зібрались там купувати: квіти, вино?
ukrmvs написав:новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)
Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?
города Кривой Рог я там в списке не нашел. и новакома (наш местный сайт на котором в одном месте собраны все коммунальщики тоже). Но если я ошибаюсь и на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал