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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1496149714981499
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:38

  ukrmvs написав:а інші, кого лякає інтернет та банківські картки, сплачують на "укрпошті" зі всіма комісіями та чергами. дивні люди))

Біомаса. Якщо людина перестала розвиватися, та ще й так давно і запущено, що навіть готова в черзі як тварина стояти, аби ще й заплатити за повітря - то цей термін підходить як на краще.

Згадую таку масу, коли на Хрещатику черга за жетончиками метро як в СССР за ковбасою... в 2019-му році.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:55

Re: Monobank

  ukrmvs написав:новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)

Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:00

  Flamingo написав:
  ukrmvs написав:новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)

Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?

Да даже через тот же https://next.privat24.ua/payments оплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:12

  ramaz написав:Да даже через тот же https://next.privat24.ua/payments оплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ.

Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:24

Re: Monobank

  Slx написав:Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст...

У офлайн-Білявці нема ограничения на 4900, а у онлайн -- да, есть такое :(
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clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:45

  Slx написав:
  ramaz написав:Да даже через тот же https://next.privat24.ua/payments оплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ.

Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст...

Біомасо, спокійно, настав час розвиватись. У next комуналка йде з MCC комуналки, перекази йдуть з фінансовим MCC, який буде MCC у вашої "покупки" залежить від того, що ви зібрались там купувати: квіти, вино?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:59

  Flamingo написав:
  ukrmvs написав:новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)

Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?


города Кривой Рог я там в списке не нашел. и новакома (наш местный сайт на котором в одном месте собраны все коммунальщики тоже).
Но если я ошибаюсь и на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал
ukrmvs
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