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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1496149714981499 Додано: Сер 18 вер, 2019 11:38 ukrmvs написав: а інші, кого лякає інтернет та банківські картки, сплачують на "укрпошті" зі всіма комісіями та чергами. дивні люди)) а інші, кого лякає інтернет та банківські картки, сплачують на "укрпошті" зі всіма комісіями та чергами. дивні люди))

Біомаса. Якщо людина перестала розвиватися, та ще й так давно і запущено, що навіть готова в черзі як тварина стояти, аби ще й заплатити за повітря - то цей термін підходить як на краще.



Згадую таку масу, коли на Хрещатику черга за жетончиками метро як в СССР за ковбасою... в 2019-му році. Біомаса. Якщо людина перестала розвиватися, та ще й так давно і запущено, що навіть готова в черзі як тварина стояти, аби ще й заплатити за повітря - то цей термін підходить як на краще.Згадую таку масу, коли на Хрещатику черга за жетончиками метро як в СССР за ковбасою... в 2019-му році. Slx Повідомлень: 144 З нами з: 23.07.18 Подякував: 50 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 12:55 Re: Monobank ukrmvs написав: новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так) новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)), можливо буде у нагоді. якось так)

Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти? Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти? Flamingo

Повідомлень: 2959 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 13:00 Flamingo написав: ukrmvs написав: новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так) новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)), можливо буде у нагоді. якось так)

Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти? Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?

Да даже через тот же https://next.privat24.ua/payments оплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ. Да даже через тот жеоплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ. Бонус к депозиту + 50 грн

Промо-код B2WPL7X ramaz Повідомлень: 297 З нами з: 12.07.17 Подякував: 54 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 13:12 ramaz написав: Да даже через тот же https://next.privat24.ua/payments оплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ. Да даже через тот жеоплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ.

Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст... Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст... Slx Повідомлень: 144 З нами з: 23.07.18 Подякував: 50 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 13:24 Re: Monobank Slx написав: Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст... Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст...

У офлайн-Білявці нема ограничения на 4900, а у онлайн -- да, есть такое У офлайн-Білявці нема ограничения на 4900, а у онлайн -- да, есть такое ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29196 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2336 раз. Подякували: 3371 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 13:45 Slx написав: ramaz написав: Да даже через тот же https://next.privat24.ua/payments оплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ. Да даже через тот жеоплата коммуналки идет МСС "комунальные платежи" 4900. А через них можно оплатить комуналь почти в любом ПГТ.

Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст... Серьезно? 4900? А я так надеялся Идеей оплатить первую покупку с 10% кищмишем через приватовский некст...

Біомасо, спокійно, настав час розвиватись. У next комуналка йде з MCC комуналки, перекази йдуть з фінансовим MCC, який буде MCC у вашої "покупки" залежить від того, що ви зібрались там купувати: квіти, вино? Біомасо, спокійно, настав час розвиватись. У next комуналка йде з MCC комуналки, перекази йдуть з фінансовим MCC, який буде MCC у вашої "покупки" залежить від того, що ви зібрались там купувати: квіти, вино? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3540 З нами з: 18.08.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 15:59 Flamingo написав: ukrmvs написав: новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так) новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)), можливо буде у нагоді. якось так)

Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти? Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?



города Кривой Рог я там в списке не нашел. и новакома (наш местный сайт на котором в одном месте собраны все коммунальщики тоже).

Но если я ошибаюсь и на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал города Кривой Рог я там в списке не нашел. и новакома (наш местный сайт на котором в одном месте собраны все коммунальщики тоже).Но если я ошибаюсь и на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал ukrmvs

Повідомлень: 43 З нами з: 22.05.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 22:49 ukrmvs написав:

ті позиції які йдуть із додатковою комісією сплачую моней - вода, газ, теплоцентраль (економія 2,14% у середньому).

ті організації, де комісії немає - жек, сміття, домофон сплачую тасей за +1% кешбеку.

світло сплачую на сайті дтеку теж за +1% кешбеку.

новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)

у місті є тільки один (за моїми даними) "кристал банк" на соцмісті, який бере комунальні без комісій, то там пенсінери стоять у черзі до стадіона. а інші, кого лякає інтернет та банківські картки, сплачують на "укрпошті" зі всіма комісіями та чергами. дивні люди)) ті позиції які йдуть із додатковою комісією сплачую моней - вода, газ, теплоцентраль (економія 2,14% у середньому).ті організації, де комісії немає - жек, сміття, домофон сплачую тасей за +1% кешбеку.світло сплачую на сайті дтеку теж за +1% кешбеку.новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так)у місті є тільки один (за моїми даними) "кристал банк" на соцмісті, який бере комунальні без комісій, то там пенсінери стоять у черзі до стадіона. а інші, кого лякає інтернет та банківські картки, сплачують на "укрпошті" зі всіма комісіями та чергами. дивні люди))



Дякую дуже за те що подiлились досвiдом. Так, я також зовсiм нещодавно вiдкрив для себе можливостi Б5. Але в мене всього 1000 там лiмiту дали, i цiкаво було знайти у додаток до неï ще карту, де без комiciï i безкоштовно комуналка за кредитнi. То ж, зокрема завдяки i Вашим вiдповiдям, схоже вже знайшов таку картку )

Ще раз всiм дякую, друзi, хто давав поради стосовно правильного долучання до монобанку i можливостей його картки. Дякую дуже за те що подiлились досвiдом. Так, я також зовсiм нещодавно вiдкрив для себе можливостi Б5. Але в мене всього 1000 там лiмiту дали, i цiкаво було знайти у додаток до неï ще карту, де без комiciï i безкоштовно комуналка за кредитнi. То ж, зокрема завдяки i Вашим вiдповiдям, схоже вже знайшов таку картку )Ще раз всiм дякую, друзi, хто давав поради стосовно правильного долучання до монобанку i можливостей його картки. 1finanсier

Повідомлень: 10 З нами з: 02.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 23:08 ukrmvs написав: Flamingo написав: ukrmvs написав: новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)) жодний інший інтернет сервіс не має мсс "комунальні платежи", можливо буде у нагоді. якось так) новаком цікавий тим, що мсс в них "комунальні послуги". таким чином до тасі прийшов - у них була акція 5% на сплату комунальних платежів, а я тільки купив квартиру з боргами по теплу, то ще непогано заробив з кешбеком)), можливо буде у нагоді. якось так)

Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти? Прошу прощения не понял - по выделенному - что значит никакой другой сервис не имеет МСС "комунальные платежи" ;(. Что значит "ни один". ИМХО куча таких сервисов. Или речь о каком-то конкретном небольшом населенном пункте, куда такие монстры как Поря, Изя, Пэй-хаб не осмеливаются зайти?



города Кривой Рог я там в списке не нашел. и новакома (наш местный сайт на котором в одном месте собраны все коммунальщики тоже).

Но если я ошибаюсь и на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал города Кривой Рог я там в списке не нашел. и новакома (наш местный сайт на котором в одном месте собраны все коммунальщики тоже).Но если я ошибаюсь и на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал



Перед тим, як прийти до думки про монобанк, мониторив сайти, перелiченi високоповажним Flamingo. Основного нашого крахобора - Криворiжтепломережi - нема в них, то ж пошуки по iншим криворiзьким комунальним конторам на тих сайтах i не продовжував. То ж Моня в купi з Тасєй - схоже всеж найоптимальнiший варiант для сплати криворiзькоï комуналки Перед тим, як прийти до думки про монобанк, мониторив сайти, перелiченi високоповажним Flamingo. Основного нашого крахобора - Криворiжтепломережi - нема в них, то ж пошуки по iншим криворiзьким комунальним конторам на тих сайтах i не продовжував. То ж Моня в купi з Тасєй - схоже всеж найоптимальнiший варiант для сплати криворiзькоï комуналки 1finanсier

Повідомлень: 10 З нами з: 02.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 02:02 ukrmvs написав: [на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал [на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал

Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевых

нет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевыхнет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными Митяйка

Повідомлень: 16 З нами з: 14.09.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1496149714981499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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