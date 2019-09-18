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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1497149814991500 Додано: Чет 19 вер, 2019 08:16 Митяйка написав: ukrmvs написав: [на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал [на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал

Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевых

нет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевыхнет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными



аналогично. все интернетовские порталы которые предлагают оплаты имеют один мсс на всё. поэтому тоже оплачивал тестовую гривну на разных сайтах, потом писал в поддержку мони, они говорили мсс. и в конце остановился на вышеуказанном новакоме. 5% кешбека минус 2,14 комиссия. но всё равно в итоге почти 4% на карман вышло. так жить можно) жалко что таких акций больше не проводится аналогично. все интернетовские порталы которые предлагают оплаты имеют один мсс на всё. поэтому тоже оплачивал тестовую гривну на разных сайтах, потом писал в поддержку мони, они говорили мсс. и в конце остановился на вышеуказанном новакоме. 5% кешбека минус 2,14 комиссия. но всё равно в итоге почти 4% на карман вышло. так жить можно) жалко что таких акций больше не проводится ukrmvs

Повідомлень: 45 З нами з: 22.05.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1497149814991500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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