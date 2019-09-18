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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1497149814991500
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:16

  Митяйка написав:
  ukrmvs написав:[на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал

Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевых
нет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными :mrgreen:


аналогично. все интернетовские порталы которые предлагают оплаты имеют один мсс на всё. поэтому тоже оплачивал тестовую гривну на разных сайтах, потом писал в поддержку мони, они говорили мсс. и в конце остановился на вышеуказанном новакоме. 5% кешбека минус 2,14 комиссия. но всё равно в итоге почти 4% на карман вышло. так жить можно) жалко что таких акций больше не проводится
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:08

  ukrmvs написав: поэтому тоже оплачивал тестовую гривну на разных сайтах, потом писал в поддержку мони, они говорили мсс.

а можна було скачати квитанцію в моні і там побачити мсс
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:24

  KVV написав:
  ukrmvs написав: поэтому тоже оплачивал тестовую гривну на разных сайтах, потом писал в поддержку мони, они говорили мсс.

а можна було скачати квитанцію в моні і там побачити мсс

нет там.сапорт диктует
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:40

  Мизантрóп написав:нет там.сапорт диктует


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  #<1 ... 1497149814991500
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