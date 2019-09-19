Митяйка написав:

ukrmvs написав: [на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал [на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал

Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевыхнет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными