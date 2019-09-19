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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1498149915001501
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:23

  ukrmvs написав:
  Haza написав:Комісія за P2P з Привата на Моно є?

3 гривны независимо от суммы платежа в приват24


Это не за Р2Р 3 грн, а за СЭП. Не заводите людей в заблуждение :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:37

  Flamingo написав:
  ukrmvs написав:
  Haza написав:Комісія за P2P з Привата на Моно є?

3 гривны независимо от суммы платежа в приват24

Чтобы не выглядеть глупо читайте внимательнее вопрос!


в чем разница? давайте ликбез
p2p - person to person, правильно понимаю?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:45

  ukrmvs написав: давайте ликбез

3 гривны независимо от суммы платежа в приват24
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:58

  KVV написав:
  Computer написав:
  Мизантрóп написав:нет там.сапорт диктует

У меня есть:

В квитанції Моно є у всіх, але якщо комусь зручніше через сапорт то нехай...

у меня нет в бете В КВИТАНЦИИ.В лонг выписках есть.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:у меня нет в бете В КВИТАНЦИИ.

У меня есть в бете в квитанции.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

ingtrans с мыла?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:ingtrans с мыла?

Да, именно в том, что называется квитанция и высылается на эл. почту. В выписке и в подробной информации на экране MCC нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:07

Re: Monobank

:D Семён Семёныч! Я ж СЕПовую смотрю))
Срочно на опохмелку!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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  #<1 ... 1498149915001501
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