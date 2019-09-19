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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:23
ukrmvs написав: Haza написав:
Комісія за P2P з Привата на Моно є?
3 гривны независимо от суммы платежа в приват24
Это не за Р2Р 3 грн, а за СЭП. Не заводите людей в заблуждение
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:37
Flamingo написав: ukrmvs написав: Haza написав:
Комісія за P2P
з Привата на Моно є?
3 гривны независимо от суммы платежа в приват24
Чтобы не выглядеть глупо читайте внимательнее вопрос!
в чем разница? давайте ликбез
p2p - person to person, правильно понимаю?
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ukrmvs
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:45
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vollena71
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:58
KVV написав: Computer написав: Мизантрóп написав:
нет там.сапорт диктует
У меня есть:
В квитанції Моно є у всіх, але якщо комусь зручніше через сапорт то нехай...
у меня нет в бете В КВИТАНЦИИ.В лонг выписках есть.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
Мизантрóп написав:
у меня нет в бете В КВИТАНЦИИ.
У меня есть в бете в квитанции.
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ingtrans
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
ingtrans с мыла?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06
Мизантрóп написав:
ingtrans с мыла?
Да, именно в том, что называется квитанция и высылается на эл. почту. В выписке и в подробной информации на экране MCC нет.
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ingtrans
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:07
Семён Семёныч! Я ж СЕПовую смотрю))
Срочно на опохмелку!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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