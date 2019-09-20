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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1499150015011502
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:19

  1finanсier написав:Друзi, пiдкажiть, може хтось помiчав закономiрнiсть - чи впливає вiдкриття довгострокового депозиту в моно на можливiсть збiльшення кред.лiмiту по картцi ?
Просто розмiрковую, чи варто таким чином задобрити Моню, щоб дав бiльший кред.лiмiт - спiвставний з розмiром покладеного депозиту, чи то марна справа ?

нет не влияет
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