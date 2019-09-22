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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:19
1finanсier написав:
Друзi, пiдкажiть, може хтось помiчав закономiрнiсть - чи впливає вiдкриття довгострокового депозиту в моно на можливiсть збiльшення кред.лiмiту по картцi ?
Просто розмiрковую, чи варто таким чином задобрити Моню, щоб дав бiльший кред.лiмiт - спiвставний з розмiром покладеного депозиту, чи то марна справа ?
нет не влияет
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Додано: Нед 22 вер, 2019 17:47
Коллеги, подскажите, отключение в апке бесконтактной оплаты влияет на google.pay или нет?
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Menwyy
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Додано: Нед 22 вер, 2019 18:30
Menwyy написав:
Коллеги, подскажите, отключение в апке бесконтактной оплаты влияет на google.pay или нет?
Не влияет. Эта функция отключает возможность бесконтактной оплаты с помощью физической карты, а Google pay/Apple pay работает через токен (цифровой эквивалент карты).
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