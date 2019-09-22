RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1500150115021503>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:19

  1finanсier написав:Друзi, пiдкажiть, може хтось помiчав закономiрнiсть - чи впливає вiдкриття довгострокового депозиту в моно на можливiсть збiльшення кред.лiмiту по картцi ?
Просто розмiрковую, чи варто таким чином задобрити Моню, щоб дав бiльший кред.лiмiт - спiвставний з розмiром покладеного депозиту, чи то марна справа ?

нет не влияет
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2595
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:47

Re: Monobank

Коллеги, подскажите, отключение в апке бесконтактной оплаты влияет на google.pay или нет?
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 913
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:30

  Menwyy написав:Коллеги, подскажите, отключение в апке бесконтактной оплаты влияет на google.pay или нет?

Не влияет. Эта функция отключает возможность бесконтактной оплаты с помощью физической карты, а Google pay/Apple pay работает через токен (цифровой эквивалент карты).
Bosstone
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 21.04.10
Подякував: 595 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:11

Re: Monobank

а кто может подсказать есть ли способ бесплатного пополнения чужой карты Монобанка со своей ? Я что-то ничего на сайте Монобанка не нашёл.....
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 04.06.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:25

  Vitalych-new написав:а кто может подсказать есть ли способ бесплатного пополнения чужой карты Монобанка со своей ? Я что-то ничего на сайте Монобанка не нашёл.....

В смысле не нашел? Простой перевод со своей карты через приложение, что не способ?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:27

  Flamingo написав:
  Vitalych-new написав:а кто может подсказать есть ли способ бесплатного пополнения чужой карты Монобанка со своей ? Я что-то ничего на сайте Монобанка не нашёл.....

В смысле не нашел? Простой перевод со своей карты через приложение, что не способ?


сорри, я неправильно задал вопрос: чужая карта Монобанка со своей не-Монобанка. Без приложения Монобанка, которое я не устанавливал по понятной причине
Заранее спасибо
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 04.06.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:30

  Vitalych-new написав:
сорри, я неправильно задал вопрос: чужая карта Монобанка со своей не-Монобанка. Без приложения Монобанка, которое я не устанавливал по понятной причине
Заранее спасибо

А своя в каком банке?
Bosstone
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 21.04.10
Подякував: 595 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:33

  Bosstone написав:
  Vitalych-new написав:
сорри, я неправильно задал вопрос: чужая карта Монобанка со своей не-Монобанка. Без приложения Монобанка, которое я не устанавливал по понятной причине
Заранее спасибо

А своя в каком банке?


Пиреус
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 04.06.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:33

Как пополнить мою карту монобанка с чужой карты укргазбанка? Без комиссии.
andreyiskra
 
Повідомлень: 737
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:34

  Vitalych-new написав:
  Flamingo написав:
  Vitalych-new написав:а кто может подсказать есть ли способ бесплатного пополнения чужой карты Монобанка со своей ? Я что-то ничего на сайте Монобанка не нашёл.....

В смысле не нашел? Простой перевод со своей карты через приложение, что не способ?


сорри, я неправильно задал вопрос: чужая карта Монобанка со своей не-Монобанка. Без приложения Монобанка, которое я не устанавливал по понятной причине
Заранее спасибо

Любой р2р или любой СЭП, которые бесплатны с Вашей карты для "чужой" Моно-карты тоже будут бесплатны.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1500150115021503>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, gonzo, PUMB, ramaz, V2 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15026)
23.09.2019 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.