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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1500150115021503
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:35

  Vitalych-new написав:
Пиреус

Пусть даст свою ссылку на пополнение его карты (меню Пополнить свою карту - По ссылке)
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:39

  andreyiskra написав:Как пополнить мою карту монобанка с чужой карты укргазбанка? Без комиссии.

Дайте отправителю ссылку на пополнение вашей карты монобанка (меню Пополнить свою карту - По ссылке)
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:39

  andreyiskra написав:Как пополнить мою карту монобанка с чужой карты укргазбанка? Без комиссии.
на вход у моно бесплатно с любого банка.А на выход надо смотреть тарифы банка с которого отправляют.Мало того, надо смотреть непосредственно тарифы карточки банка отправителя.Так как по разным картам бывают разные тарифы.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:51

  Bosstone написав:
  Vitalych-new написав:
Пиреус

Пусть даст свою ссылку на пополнение его карты (меню Пополнить свою карту - По ссылке)


к сожалению, это невозможно сегодня, а деньги отправить надо
Гуглил в интернете - никто третий не предлагает перевод с карты одного банка на карту Монобанка забесплатно. Пиреус хочет стандартные 1 % + 5 грн., если через его сайт.
На карты Привата отправляю через сайт Привата (sendmoney...) - это обычная "сдиралка", поэтому в своём Пиреусе ничего не снимается дополнительно. А у Монобанка подобного сервиса не видать
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:53

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:56

  Vitalych-new написав:
  Bosstone написав:Пусть даст свою ссылку на пополнение его карты (меню Пополнить свою карту - По ссылке)


к сожалению, это невозможно сегодня, а деньги отправить надо
Гуглил в интернете - никто третий не предлагает перевод с карты одного банка на карту Монобанка забесплатно. Пиреус хочет стандартные 1 % + 5 грн., если через его сайт.
На карты Привата отправляю через сайт Привата (sendmoney...) - это обычная "сдиралка", поэтому в своём Пиреусе ничего не снимается дополнительно. А у Монобанка подобного сервиса не видать


Если сэп в пиреусе тоже уже платный, то еще есть пополнение наличными (в терминалах IBOXбанка, ТАСбанка, кассах Универсалбанка, ТАСбанка и А-банка без комиссии)
Bosstone
 
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