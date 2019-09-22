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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:35
Vitalych-new написав:
Пиреус
Пусть даст свою ссылку на пополнение его карты (меню Пополнить свою карту - По ссылке)
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:39
andreyiskra написав:
Как пополнить мою карту монобанка с чужой карты укргазбанка? Без комиссии.
Дайте отправителю ссылку на пополнение вашей карты монобанка (меню Пополнить свою карту - По ссылке)
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:39
andreyiskra написав:
Как пополнить мою карту монобанка с чужой карты укргазбанка? Без комиссии.
на вход у моно бесплатно с любого банка.А на выход надо смотреть тарифы банка с которого отправляют.Мало того, надо смотреть непосредственно тарифы карточки банка отправителя.Так как по разным картам бывают разные тарифы.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:51
Bosstone написав: Vitalych-new написав:
Пиреус
Пусть даст свою ссылку на пополнение его карты (меню Пополнить свою карту - По ссылке)
к сожалению, это невозможно сегодня, а деньги отправить надо
Гуглил в интернете - никто третий не предлагает перевод с карты одного банка на карту Монобанка забесплатно. Пиреус хочет стандартные 1 % + 5 грн., если через его сайт.
На карты Привата отправляю через сайт Привата (sendmoney...) - это обычная "сдиралка", поэтому в своём Пиреусе ничего не снимается дополнительно. А у Монобанка подобного сервиса не видать
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:53
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:56
Vitalych-new написав: Bosstone написав:
Пусть даст свою ссылку на пополнение его карты (меню Пополнить свою карту - По ссылке)
к сожалению, это невозможно сегодня, а деньги отправить надо
Гуглил в интернете - никто третий не предлагает перевод с карты одного банка на карту Монобанка забесплатно. Пиреус хочет стандартные 1 % + 5 грн., если через его сайт.
На карты Привата отправляю через сайт Привата (sendmoney...) - это обычная "сдиралка", поэтому в своём Пиреусе ничего не снимается дополнительно. А у Монобанка подобного сервиса не видать
Если сэп в пиреусе тоже уже платный, то еще есть пополнение наличными (в терминалах IBOXбанка, ТАСбанка, кассах Универсалбанка, ТАСбанка и А-банка без комиссии)
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Bosstone
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Додано: Пон 23 вер, 2019 12:05
перепроверил - там уже у всех стандартные комиссии, кроме привата
Этот вопрос больше к клиентам Моно - кому-то переводили деньги с не-Моно карт без комиссии ?
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Vitalych-new
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Додано: Пон 23 вер, 2019 12:08
з Укрексіма десь місяць-два тому стягувало по п2п без коміса
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Додано: Пон 23 вер, 2019 12:43
Vitalych-new написав:
перепроверил - там уже у всех стандартные комиссии, кроме привата
Этот вопрос больше к клиентам Моно - кому-то переводили деньги с не-Моно карт без комиссии ?
А Пумба карты есть?
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