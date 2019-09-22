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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:44
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:36
Portmone акцию безплатного перевода с карты Виза или между ними. Вдруг подойдёт.
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