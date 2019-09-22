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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1501150215031504
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:44

Re: Monobank

Maksi2, http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=79026651
MASolomko
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Portmone акцию безплатного перевода с карты Виза или между ними. Вдруг подойдёт.
Slx
 
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