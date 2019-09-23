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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:44
Re: Monobank
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:36
Portmone акцию безплатного перевода с карты Виза или между ними. Вдруг подойдёт.
Додано: Пон 23 вер, 2019 18:46
Re: Monobank
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:33
Міністру напишіть в фейсбук. Це він навчився від Бєні як тиряти чужі кошти. Монобанк дуже незащений .
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:55
Кстати, да. Должно подойти - у Пиреуса как раз карты Виза.
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