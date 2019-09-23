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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1501150215031504
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:44

Re: Monobank

Maksi2, http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=79026651
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:36

Portmone акцию безплатного перевода с карты Виза или между ними. Вдруг подойдёт.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:46

Re: Monobank

Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?Зображення
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:33

Міністру напишіть в фейсбук. Це він навчився від Бєні як тиряти чужі кошти. Монобанк дуже незащений .
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:55

  Slx написав:Portmone акцию безплатного перевода с карты Виза или между ними. Вдруг подойдёт.

Кстати, да. Должно подойти - у Пиреуса как раз карты Виза.
viewtopic.php?p=4726541#p4726541
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:53

  ukrmvs написав:
  Митяйка написав:
  ukrmvs написав:[на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал

Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевых
нет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными :mrgreen:


аналогично. все интернетовские порталы которые предлагают оплаты имеют один мсс на всё. поэтому тоже оплачивал тестовую гривну на разных сайтах, потом писал в поддержку мони, они говорили мсс. и в конце остановился на вышеуказанном новакоме. 5% кешбека минус 2,14 комиссия. но всё равно в итоге почти 4% на карман вышло. так жить можно) жалко что таких акций больше не проводится


А оплатить кредиткой прямо на сайте Теплоцентрали не пробовали? Там в отличии от Новакома нет комиса за услуги.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:00

  greenozon написав:Vitalych-new

https://prnt.sc/ofdl3p

К чему здесь дебет карты монобанка с карт других банков, если он доступен только получателю? Тем более, что там не указаны комиссии для карт пиреуса.
Топикстартер же написал, что у него нет карты монобанка. Поэтому, он ищет чужого провайдера с нулевой комиссией за кредит с карты пиреуса на карту монобанка.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:48

Из-за выхода iOS 13 в App Store затор. Все приложения обновляются и мы ждем очередь на ревью нашей версии. А там спрятан свайп вправо, возможность назначать PIN для виртуальных валютных карт (иногда такое нужно), динамический CVV для виртуальных валютных карт и поддержка iMessage.

Горох
Хто може навести хоч один випадок, коли це потрібно? На "відмінно" кейс має бути достатньо корисним, щоб котобанда дала цій фічі пріоритет вищий за багато інших, які давно просять клієнти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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