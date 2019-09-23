ukrmvs написав:[на этом сайте можно оплатить всё картой любого банка, то я с большим удовольствием скажу "спасибо" за предоставленную информацию. такого не знал
Можно,но с доп .коммиссией .По крайней мере она была там толи в прошлом толи в позапрошлом году. Не думаю ,что сейчас переделали.Также и в разных платёжных системах я пытался в своё время но криворожских поставщиков услуг в трафарете нету , прямых лицевых счетов тоже с первого раза хрен узнаешь (всё хитро Любоненки закамуфлировали под свой интерес) а когда по акции таса захотел 5 % срубить то кое как узнал с третьей попытки (лицевых нет даже ни на одном из договоров )через бухгалтерию теплосети и чуть было неугандонил 5000 с лишним грн. Две недели пороги потом оббивал пока нашлись,причём тестовые деньги сначала отправил это те которые "с лишним" дошли нормально дней за 5-6 .Подсчитав калории затраченные,время,нервные клетки и стоптаные подошвы пришёл к выводу ,что хоть это и не по свинарыльски но гораздо лучше за 1 минуту 15 сек оплатить всё с пр24.Кредитными
аналогично. все интернетовские порталы которые предлагают оплаты имеют один мсс на всё. поэтому тоже оплачивал тестовую гривну на разных сайтах, потом писал в поддержку мони, они говорили мсс. и в конце остановился на вышеуказанном новакоме. 5% кешбека минус 2,14 комиссия. но всё равно в итоге почти 4% на карман вышло. так жить можно) жалко что таких акций больше не проводится
А оплатить кредиткой прямо на сайте Теплоцентрали не пробовали? Там в отличии от Новакома нет комиса за услуги.
К чему здесь дебет карты монобанка с карт других банков, если он доступен только получателю? Тем более, что там не указаны комиссии для карт пиреуса. Топикстартер же написал, что у него нет карты монобанка. Поэтому, он ищет чужого провайдера с нулевой комиссией за кредит с карты пиреуса на карту монобанка.
Из-за выхода iOS 13 в App Store затор. Все приложения обновляются и мы ждем очередь на ревью нашей версии. А там спрятан свайп вправо, возможность назначать PIN для виртуальных валютных карт (иногда такое нужно), динамический CVV для виртуальных валютных карт и поддержка iMessage.
Горох Хто може навести хоч один випадок, коли це потрібно? На "відмінно" кейс має бути достатньо корисним, щоб котобанда дала цій фічі пріоритет вищий за багато інших, які давно просять клієнти.